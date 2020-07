MONTAG, 13. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Palästina – Annexion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Radentscheid – ein Jahr danach

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East (Teil 2)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Lebensläufe – Leben mit einem Handicap. Raimund Fellner – Schriftsteller und Philosoph

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Lebensläufe – Leben mit einem Handicap. Raimund Fellner – Schriftsteller und Philosoph

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Schwerpunkt ist das Buch „Augen rechts — Nie wieder 33“, 1981 vom Werkkreis verfasst

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lebensläufe – Leben mit einem Handicap. Raimund Fellner – Schriftsteller und Philosoph

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Schwerpunkt ist das Buch „Augen rechts — Nie wieder 33“, 1981 vom Werkkreis verfasst

DIENSTAG, 14. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

18.00 Uhr: LORA-Magazin – wir schauen unter anderem auf die Situation bei Karstadt Galeria Kaufhof und auf den Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz, den Fridays for Future und der Bund Naturschutz mit der Note 6 bewertet haben.

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Palästina – Annexion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Radentscheid – ein Jahr danach

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East (Teil 2)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Palästina – Annexion

10.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

11.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Radentscheid – ein Jahr danach

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag von Robert Fisk: Chaos in the Middle East (Teil 2)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

MITTWOCH, 15. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „Beziehungslockdown Covid 19“

Von heute auf morgen waren die Beziehungs-Realitäten durch Covid 19 und der daraus folgenden „social distance“ aufgelöst. Ob auf engstem Raum, eingeschlossen mit PartnerIn, Kindern, oder Mitbewohner*innen, oder in einer Fernbeziehung, das gewohnte Verhältnis von Nähe und Distanz war urplötzlich verloren und überall wurden Beziehungen auf die Probe gestellt. Welche Auswirkungen und welche Folgen hatte der lockdown auf die Beziehungsgestaltung? Was ermöglichen die jetzigen Lockerungen? Die Paar – und Sexualtherapeutin Amelie Müller von pro familia spricht über dieses spannende Thema.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

03.00 Uhr: LORA-Magazin – wir schauen unter anderem auf die Situation bei Karstadt Galeria Kaufhof und auf den Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz, den Fridays for Future und der Bund Naturschutz mit der Note 6 bewertet haben.

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – wir schauen unter anderem auf die Situation bei Karstadt Galeria Kaufhof und auf den Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz, den Fridays for Future und der Bund Naturschutz mit der Note 6 bewertet haben.

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – wir schauen unter anderem auf die Situation bei Karstadt Galeria Kaufhof und auf den Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz, den Fridays for Future und der Bund Naturschutz mit der Note 6 bewertet haben.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

DONNERSTAG, 16. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „Beziehungslockdown Covid 19“

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia. Thema: „Beziehungslockdown Covid 19“

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

FREITAG, 17. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken auf das, was die Kammerspiele unter neuer Leitung für die Spielzeit 2020/21 vorbereitet haben.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir blicken auf das, was die Kammerspiele unter neuer Leitung für die Spielzeit 2020/21 vorbereitet haben.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more