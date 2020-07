> Liebe LORAs, liebe Freund*innen von LORA, –

Wir sind nominiert!

Okay, nicht wir als LORA allgemein, sondern unsere Kollegin Sarra Chaouch-Simsek.

Sie ist für ihre Sendung „Religionsausübung im Alltag: Muslime in Bayern“ in der Kategorie Nachwuchs für den BLM-Hörfunkpreis 2020 nominiert.

Und das Beste: Es gibt euch einen Publikumspreis! – Das bedeutet eure Stimme zählt.



Unter:

unter: https://www.blm.de/radiotv/blm-preise/nominierte_2020/nominierte_hf-preis-2020.cfm könnt ihr euch kleine Teile der nominierten Sendungen anhören undunter: https://www.blm.de/radiotv/blm-preise/nominierte_2020/abstimmung_hf.cfm eure Stimme abgeben.

Wir drücken Sarra die Daumen und euch sagen wir schon jetzt Danke und

Liebe Grüße,

Fabian <