Am 9. Juli hatte die Gewerkschaft ver.di vor dem Deutschen Herzzentrum in der Lazarettstraße zu einer Kundgebung aufgerufen. Es ging um 270 € Münchenzulage für die Universitätskliniken und eine Covid19-Prämie für alle Beschäftigten in den Kliniken. LORA war dabei und hat mit den Gewerkschaftern Christian Reischl und Robert Hinke, mit Robert Wolfrum, Personalrat im Deutschen Herzzentrum und mit Delegierten von Kliniken aus Würzburg, Erlangen, Augsburg und Regensburg gesprochen:

Zum Schluss war das noch ein Lied, was die Münchner ver.di-Senior_innen für die Klinikbeschäftigten vorbereitet hatten.