MONTAG, 20. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner.

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze. Thema: Schulpartnerschaft mit einer Schule in Tansania. (Wdh.)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Sommerliche Ausgabe mit südlichen Klängen und Jodlern u.a.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir blicken auf das, was die Kammerspiele unter neuer Leitung für die Spielzeit 2020/21 vorbereitet haben.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir blicken auf das, was die Kammerspiele unter neuer Leitung für die Spielzeit 2020/21 vorbereitet haben.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 21. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Besuch der Neuen Jazzpinakothek. Dort musiziert Quincy Jones, der Trompeter Herb Alpert wundert sich und Gerti Ryam singt.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellen J. Bittner und J. Grandy die App „Die Weiße Rose“, die in 4 thematischen Rundgängen mit viel Bildmaterial und Texten auf einem Gang zu entscheidenden Orten in der LMU über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert. Die App berichtet über alle Mitglieder der Widerstandsgruppe, um damit auch den erinnerungskulturellen Focus auf nur Wenige zu korrigieren und sie gerade für junge Nutzer als junge Studierende mit unterschiedlichen Interessen, Freuden und Freunden, Erfahrungen und Fragen auch nahbar machen.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner.

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze. Thema: Schulpartnerschaft mit einer Schule in Tansania. (Wdh.)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX. Sommerliche Ausgabe mit südlichen Klängen und Jodlern u.a.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner.

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze. Thema: Schulpartnerschaft mit einer Schule in Tansania. (Wdh.)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 22. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Erik Berthold, bayrisch-amerikanischer Musiker. Wir werden über die Schwierigkeiten von Künstlern in Corona-Zeiten sprechen, die bisher von ihrer Kunst, vor allem von ihren Auftritten und Engagements haben leben können.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Die Nummer ins Studio: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Besuch der Neuen Jazzpinakothek. Dort musiziert Quincy Jones, der Trompeter Herb Alpert wundert sich und Gerti Ryam singt.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Thema: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellen J. Bittner und J. Grandy die App „Die Weiße Rose“, die in 4 thematischen Rundgängen mit viel Bildmaterial und Texten auf einem Gang zu entscheidenden Orten in der LMU über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert.

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In. Besuch der Neuen Jazzpinakothek. Dort musiziert Quincy Jones, der Trompeter Herb Alpert wundert sich und Gerti Ryam singt.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Thema: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Im Rahmen ihrer Examensarbeiten erstellen J. Bittner und J. Grandy die App „Die Weiße Rose“, die in 4 thematischen Rundgängen mit viel Bildmaterial und Texten auf einem Gang zu entscheidenden Orten in der LMU über die Mitglieder und Unterstützer der Weißen Rose informiert.

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – À propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 23. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: Heilkräuter, Aktuelle Tipps, Mückenkartierung und die neue Audiotour Biostadt München.

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Erik Berthold, bayrisch-amerikanischer Musiker. Wir werden über die Schwierigkeiten von Künstlern in Corona-Zeiten sprechen.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Erik Berthold, bayrisch-amerikanischer Musiker. Wir werden über die Schwierigkeiten von Künstlern in Corona-Zeiten sprechen.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 24. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths

17.00 Uhr: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: Heilkräuter, Aktuelle Tipps, Mückenkartierung und die neue Audiotour Biostadt München.

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: Heilkräuter, Aktuelle Tipps, Mückenkartierung und die neue Audiotour Biostadt München.

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde