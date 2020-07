MONTAG, 27. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Nur ein Wort (Teil 1). Wir spielen Lieder, die nur ein Wort im Titel tragen. Mit dabei sind Bronski Beat, Russ Ballard, Alan Parsons Project, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

20.00 Uhr: LORA international

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Kosmopolitischer Klangkörper

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: „Migration Diskriminaltango“

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: „Migration Diskriminaltango“

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 28. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem. Thema: Inwieweit wurde das Bürgerbegehren Radentscheid bisher umgesetzt? Wie kann der ÖPNV fit gemacht werden und warum haben Fußgänger keine Lobby? Und wir berichten von den Protesten gegen die Entscheidung der Stadt, die Internationale Automobilausstellung nach München zu holen. Mit dabei Andreas Groh vom Adfc München, Katharina Horn von Green City, Thomas Häusler und Martin Hänsel vom Bund Naturschutz, ÖDP-Stadträtin Sonia Haider, Dagmar Modrow von der Linkspartei und Grünen-Stadträtin Gudrun Lux.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Themen: politische Situation nach den Präsidentschaftswahlen und dem EU Gipfel; geschichtliches Jubiläum der Schlacht bei Grunwald am 15.7.1410 und deren politische Bedeutung bis in die Gegenwart.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

23.00 Uhr: HillBilly

DAB+

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

11.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 29. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Nur ein Wort (Teil 2). Wir spielen Lieder, die nur ein Wort im Titel tragen. Mit dabei sind Missing Persons, Barclay James Harvest, Olivia Newton-John, u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen. Themen: Re-Start des Straßenfußball-Projekts „Bunt-kickt-gut“, eine VHS-Führung durch das Westend und die Kolumne von Xaver Stich.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an – diskutieren Sie mit. Studio-Nummer 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstep-Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 30. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik: Aus Anlass des Todes von George Floyd widmen wir uns Filmen in denen Menschen aus der Black Community im Mittelpunkt stehen

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

20.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary: Wir spielen Hörerwünsche. Weitere Hörerwünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – bitte an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 31. Juli 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Sie hören die Wiederholung eine Lesung im Münchner Gasteig im Jahr 2009. Es geht um den italienischen Dichter Sandro Penna.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: Alfred Bodenheimer/ Das Ende vom Lied: Rabbi Klein löst einen Kriminalfall in Zürich

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

21.00 Uhr: Themensendung

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik