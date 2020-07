Die Gesellschaft muss sich nicht an die Bedürfnisse der Polizei anpassen

Ja wer schützt die Polizei, vor Verdruss und Schererei? Der Schutz der Polizei ist ja gerade in aller Munde. Die Krawalle in Stuttgart und Frankfurt werden großflächig als Angriff auf „unsere tapferen Polizisten“ dargestellt und auch als solche verurteilt. Wir fragten den Professor für Polizeiwissenschaften am Fachhochschulbereich der Akademie der Polizei Hamburg, Professor Dr. Rafael Behr, was die Polizei eigentlich mit diesen Krawallen zu tun hat.

Musiktipp dazu: