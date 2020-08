Donnerstag, 06. August 2020 um 17 Uhr auf UKW 92,4 MHz



Das Filmgespräch.

Diesmal u.a. mit „Auf der Couch in Tunis“, „The King of Staten Island“, „Weltreise mit Buddha – Auf der Suche nach Glückseligkeit“, „Irresistible – Unwiderstehlich“, „Il Traditore – Als Kronzeuge gegen die Cosa Nostra“, „The Roads Not Taken“, „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“, sowie einem Nachruf auf den am 31.07. verstorbenen Regisseur Alan Parker.