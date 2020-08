Nachhören: Jubiläumssendung 200 mal – Arbeitswelt im Wandel

Wer hätte gedacht, dass Arbeitswelt im Wandel es auf 200 Sendungen bringt?

Der Sendestart von A rbeitswelt im Wandel war im September 2003. Jeden ersten Mittwoch im Monat um 20:00 Uhr werden Themen rund um die Arbeitswelt betrachtet.

Wie bei den bisherigen Jubiläunssendungen reflektiere ich auch diesmal, welche Themen in den letzten Sendungen so alles behandelt wurden und ich bringe einen Zusammenschnitt meiner Studiogäste. Da ich meinen Studiogästen zum Abschluss immer dieselbe Frage stelle und zwar: “was können Sie uns denn positives erzählen?”, konnte ich auch dieses Mal wieder eine kleine Kollage zusammen stellen und man bekommt einen Überblick über die behandelten Themen.

Foto: Karin Bergs

Zur Auflockerung werden Gedichte von dem Arbeitspoeten Bernd Böswald vorgetragen und mein Lieblingsgedicht von Hans Sachs von 1554, der Brillenmacher.

Produktionsdatum: 05.08.2020 Redakteurin: Karin Bergs Sendung nachhören:

Alle älteren Sendungen von Arbeitswelt im Wandel stehen hier zum Nachhören.

Podcast zum Download (lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0 DE )