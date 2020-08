MONTAG, 17. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Dr. Xaver Brenner beschäftigt sich in einer Fortsetzung-Sendung mit der anschwellenden Wut in der Corona-Zeit. Er versucht das Phänomen der Furcht vor der Zukunft und die Flucht in die Vergangenheit als das treibende Motiv dieser Wut offen zu legen. Seiner Meinung nach werden wir diese und die kommenden Krisen nur bewältigen, wenn wir die Theorie und Praxis der demokratischen Verantwortung weiterentwickeln.

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Klimakiller Rüstung, Krieg und Umwelt (Wdhl.)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 18. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Das Radio Lora Jazzmuseum erzählt wieder vom Rassismus im Jazz. Warum Roy Eldridge weinte und die Bandleader Calloway und Ellington für ihre Orchester Sonderzüge der Eisenbahn mieteten. Und warum etliche schwarze Jazzer zu muslimischen Namen kamen.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Heute: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA – mit passender Musik. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Bedroht von Corona – warum die Pandemie für Geflüchtete besonders gefährlich ist. In der Sendung geht es um Probleme wie zum Beispiel die Enge und Isolation in den Flüchtlingsunterkünften, die eine extreme Ansteckungsgefahr und auch eine enorme psychische Belastung für die Bewohner*innen bedeuten. In einem ausführlichen Interview geben zwei Mitarbeiter*innen des Münchner Flüchtlingsrates Antworten auf Fragen wie: Was weiß man darüber, wie häufig Flüchtlinge eine Corona-Infektion bekommen? Kann man in den Unterkünften die Vorsichtsmaßnahmen wegen Corona überhaupt einhalten? Was macht es mit einer Familie, wenn sie im Zimmer bleiben muss, weil die ganze Unterkunft unter Quarantäne steht?

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Dr. Xaver Brenner beschäftigt sich in einer Fortsetzung-Sendung mit der anschwellenden Wut in der Corona-Zeit. Er versucht das Phänomen der Furcht vor der Zukunft und die Flucht in die Vergangenheit als das treibende Motiv dieser Wut offen zu legen.

05.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Klimakiller Rüstung, Krieg und Umwelt (Wdhl.)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Thema: Dr. Xaver Brenner beschäftigt sich in einer Fortsetzung-Sendung mit der anschwellenden Wut in der Corona-Zeit.

14.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Thema: Klimakiller Rüstung, Krieg und Umwelt (Wdhl.)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 19. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In. Das Radio Lora Jazzmuseum erzählt wieder vom Rassismus im Jazz. Warum Roy Eldridge weinte und die Bandleader Calloway und Ellington für ihre Orchester Sonderzüge der Eisenbahn mieteten. Und warum etliche schwarze Jazzer zu muslimischen Namen kamen.

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Thema: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA – mit passender Musik. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Bedroht von Corona – warum die Pandemie für Geflüchtete besonders gefährlich ist. In der Sendung geht es um Probleme wie zum Beispiel die Enge und Isolation in den Flüchtlingsunterkünften, die eine extreme Ansteckungsgefahr und auch eine enorme psychische Belastung für die Bewohner*innen bedeuten.

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In. Das Radio Lora Jazzmuseum erzählt wieder vom Rassismus im Jazz.

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Thema: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA – mit passender Musik. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Bedroht von Corona – warum die Pandemie für Geflüchtete besonders gefährlich ist. In der Sendung geht es um Probleme wie zum Beispiel die Enge und Isolation in den Flüchtlingsunterkünften, die eine extreme Ansteckungsgefahr und auch eine enorme psychische Belastung für die Bewohner*innen bedeuten.

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 20. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: CORONA: FRAUEN, FORDERUNGEN, WIDERSTAND Unter anderem: Auswirkungen des Lock-downs auf die Frauen

1.Frauen: zurück in die 50er Jahre? Gefahr für die Gleichberechtigung

2.Anstieg der Männergewalt gegen Frauen: die Familie war und ist kein sicherer Ort.

3.Alleinerziehende Frauen waren noch stärker betroffen

4.Die Pflegekräftewaren und sind hauptsächlich Frauen

5.Corona und Prostitution

(Wdh.)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latino

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 21. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Tocati, Du bist dran!“: Wir wiederholen eine Reportage vom 12. Internationalen Festival der Straßenspiele in Verona im Jahr 2014. Partnerland war Mexiko.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: CORONA: FRAUEN, FORDERUNGEN, WIDERSTAND Unter anderem: Auswirkungen des Lock-downs auf die Frauen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: CORONA: FRAUEN, FORDERUNGEN, WIDERSTAND Unter anderem: Auswirkungen des Lock-downs auf die Frauen

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latino

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: „Tocati, Du bist dran!“: Wir wiederholen eine Reportage vom 12. Internationalen Festival der Straßenspiele in Verona im Jahr 2014. Partnerland war Mexiko.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more