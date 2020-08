Um unsere Umwelt besser verstehen zu können, sammeln Wissenschaftler Daten in und aus der Natur. Sie wollen wissen, wie das Netz des Lebens zusammenhängt. Dabei heften sie sich wie Umweltdetektive mit ganz unterschiedlichen Methoden beispielsweise an die Fersen von großen und kleinen Tieren und suchen Einblicke in Bereiche, die uns normalerweise verborgen bleiben.

In unserer nächsten Sendung berichten Wissenschaftler von ihren Methoden und Projekten, mit denen sie versuchen, der Natur auf die Spur zu kommen.

Mit unseren Interviewgästen diskutieren wir über die Erforschung des Vogelzugs, über das Waldrapp-Wiederansiedlungsprojekt, bei dem die Tiere mit Ultraleichtfluggeräten über die Alpen geleitet werden, und über ein Fotofallenprojekt über den Luchs.

