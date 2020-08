Lebenslaute – Rheinmetall in Unterlüß mit klassischer Musik blockiert

Feierabend! Ab nach hause und mit den Liebsten etwas Klassische Musik hören. Dies ist für viele Freunde der Tonkunst ganz normal. Doch wie wäre es zur Abwechslung mit einem Konzert nicht in der Oper sondern vor einer Waffenfabrik oder einem Atomkraftwerk.

Die Musiker von „Lebenslaute“ leben ihre Leidenschaft zur Musik in einer Protestbewegung aus und schaffen den Zusammenhang zwischen Musik und politischen Aktionen.

Heute früh blockierten sie ab 5 Uhr 40 alle vier Hauptzufahrten der Waffenfabrik Rheinmetall in Unterlüß. Die Arbeiterinnen und Arbeiter konnten ihr Kriegshandwerk nicht aufnehmen und Lieferverkehr konnte nicht passieren.

Was es damit genauer auf sich hat erklärt uns nun Conny, Mitarbeiterin in der Pressegruppe von „Lebenslaute“.

Teilen (Verbindung zu den Plattformen erst bei Klick - DSGVO konform) mitteilen