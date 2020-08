MONTAG, 31. August 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Engel Teil 2. Wir spielen Lieder, die den Engel im Titel tragen. Mit dabei sind im zweiten Teil Hubert Kah, Apocalyptica, Bonfire, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Migration von Pflanzen und Tieren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Prostitution und Menschenrechte

20.00 Uhr: LORA international

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend: Strange Fruits von Bernhard Empl. Mit Blues, Liedermacherinnen und Liedermachern aus aller Welt, mit Fado, Jazz und mehr. Unter vielen anderen mit dabei sind Rufus Wainwright, Oumou Sangaré, Steve Earle und Hubert von Goisern.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst. Constanze Lindner – Grandiose(s) Miss Verständnis mit Renate Anraths.

06.00 Uhr: Thema der Woche: Spießer im Herzen

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst. Constanze Lindner – Grandiose(s) Miss Verständnis mit Renate Anraths.

09.00 Uhr: Thema der Woche: Spießer im Herzen

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche: Spießer im Herzen

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesiemagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 01. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Was bitte hat Ludwig van Beethoven mit Stan Kenton zu tun? Wir klären auf. Und präsentieren danach den verkannten ”King of Jazz” Paul Whiteman. Den Mann, der Bix Beiderbecke förderte und dessen Freund Frankie Trumbauer, von dem so viele lernten wie man Saxophon spielt.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Aus der Reihe „Kind sucht Zukunft“ zum Thema: Leistungsdruck und Freizeitstress.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Engel Teil 2. Wir spielen Lieder, die den Engel im Titel tragen. Mit dabei sind im zweiten Teil Hubert Kah, Apocalyptica, Bonfire, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Prostitution und Menschenrechte

05.00 Uhr: LORA international

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Thema: Engel Teil 2. Wir spielen Lieder, die den Engel im Titel tragen. Mit dabei sind im zweiten Teil Hubert Kah, Apocalyptica, Bonfire, u.v.m.

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Strange Fruits von Bernhard Empl. Mit Blues, Liedermacherinnen und Liedermachern aus aller Welt, mit Fado, Jazz und mehr.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Nord-Sued-Forum. Thema: Prostitution und Menschenrechte

14.00 Uhr: LORA international

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 02. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Führen Frauen in der Corona Krise anders – oder gibt es eine Re-Traditionalisierung? Hören Sie Ausschnitte von Podiumsdiskussionen der Messe Digital Days in Hannover.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Was bitte hat Ludwig van Beethoven mit Stan Kenton zu tun? Wir klären auf. Und präsentieren danach den verkannten ”King of Jazz” Paul Whiteman.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Aus der Reihe „Kind sucht Zukunft“ zum Thema: Leistungsdruck und Freizeitstress.

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Was bitte hat Ludwig van Beethoven mit Stan Kenton zu tun? Wir klären auf. Und präsentieren danach den verkannten ”King of Jazz” Paul Whiteman.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Aus der Reihe „Kind sucht Zukunft“ zum Thema: Leistungsdruck und Freizeitstress.

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 03. September:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers. Thema: E-Mobilität

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Führen Frauen in der Corona Krise anders – oder gibt es eine Re-Traditionalisierung? Hören Sie Ausschnitte von Podiumsdiskussionen der Messe Digital Days in Hannover.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Führen Frauen in der Corona Krise anders – oder gibt es eine Re-Traditionalisierung? Hören Sie Ausschnitte von Podiumsdiskussionen der Messe Digital Days in Hannover.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 04. September:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Immer noch Corona-bedingt mit eingeschränkten Möglichkeiten informieren wir Sie über das weitere Schicksal der Munich Creative Business Week (MCBW). Und wir gehen ins Museum Fünf Kontinente in die Ausstellung Tikimania.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers. Thema: E-Mobilität

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Wissenschaft kontrovers. Thema: E-Mobilität

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Immer noch Corona-bedingt mit eingeschränkten Möglichkeiten informieren wir Sie über das weitere Schicksal der Munich Creative Business Week (MCBW). Und wir gehen ins Museum Fünf Kontinente in die Ausstellung Tikimania.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove