MONTAG, 07. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea vom Ökubüro

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Philosophie und Lebenskunst des Alters. Teil 2: Goethes Beispiel und Altern unter den Bedingungen des Kapitalismus

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Deutsche wieder an der Front – die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. Die Bundeswehr soll eigentlich der Landesverteidigung dienen, so wurde es ins Grundgesetz geschrieben. Mittlerweile aber wird sie vor allem im Ausland eingesetzt. In einem ausführlichen Gespräch mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, untersuchen wir, wie es dazu kam, dass das Militär wieder zum Mittel für deutsche Politik geworden ist.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Black Musics Matter, aber auch München Sound. Mit Schorsch Hampel, Jaimie Branch, Tony Allen und einigen mehr.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz

04.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Spießer im Herzen

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Female Leaders im Mittelstand und Personauswahl.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Spießer im Herzen

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Female Leaders im Mittelstand und Personauswahl.

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Immer noch Corona-bedingt mit eingeschränkten Möglichkeiten informieren wir Sie über das weitere Schicksal der Munich Creative Business Week MCBW. Und wir gehen ins Museum Fünf Kontinente in die Ausstellung Tikimania.

11.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit dem Kunst-Hörspiel „Contemporary Art“ der Medien- und Performancekünstlerin Mariola Brillowska.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Thema: Female Leaders im Mittelstand und Personauswahl.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Immer noch Corona-bedingt mit eingeschränkten Möglichkeiten informieren wir Sie über das weitere Schicksal der Munich Creative Business Week MCBW. Und wir gehen ins Museum Fünf Kontinente in die Ausstellung Tikimania.

15.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel. Diesmal mit dem Kunst-Hörspiel „Contemporary Art“ der Medien- und Performancekünstlerin Mariola Brillowska.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 08. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Maghreb-Staaten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Beiträge u.a.: Menschen ertrinken im Mittelmeer, Corona und die deutsche Linke, und auch der Vogel der Woche ist wieder dabei.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Philosophie und Lebenskunst des Alters. Teil 2: Goethes Beispiel und Altern unter den Bedingungen des Kapitalismus

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Deutsche wieder an der Front – die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. In einem ausführlichen Gespräch mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, untersuchen wir, wie es dazu kam, dass das Militär wieder zum Mittel für deutsche Politik geworden ist.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio mit Roman Roots

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und Black Musics Matter, aber auch München Sound.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch. Thema: Philosophie und Lebenskunst des Alters. Teil 2: Goethes Beispiel und Altern unter den Bedingungen des Kapitalismus

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: Deutsche wieder an der Front – die Bundesrepublik als aktive Militärmacht. In einem ausführlichen Gespräch mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, untersuchen wir, wie es dazu kam, dass das Militär wieder zum Mittel für deutsche Politik geworden ist.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 09. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Inhalt: Eine Aktion Münchner Kunststudent*innen im öffentlichen Raum und ihre rechtlichen Folgen mit viel Musik von Chris Davis und Ingrid Laubrock

17.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Erste Expertisen zum 3. Gleichstellungsbericht, wir führten ein Interview mit: Michael Gümbel, Sujet Organisationsberatung – zu Entgrenzung der Arbeit und Auswirkungen auf die Gesundheit. Und: Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst steckt jetzt schon fest oder wie gehts weiter? Gast im Studio ist Ingrid Greif, ver.di Fachbereich Gesundheit und Betriebsrätin der München Klinik

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Letsch. Im Studio unter der Nummer 089 / 48 95 23 05 anrufen und mitdiskutieren.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Maghreb-Staaten

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Beiträge u.a.: Menschen ertrinken im Mittelmeer, Corona und die deutsche Linke, und auch der Vogel der Woche ist wieder dabei.

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Arabische Redaktion. Themenschwerpunkt: die Maghreb-Staaten

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios. Beiträge u.a.: Menschen ertrinken im Mittelmeer, Corona und die deutsche Linke, und auch der Vogel der Woche ist wieder dabei.

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 10. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Wissenshunger (Verbraucherzentrale Bayern)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

20.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa mit Rafael Rubio.

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Inhalt: Eine Aktion Münchner Kunststudent*innen im öffentlichen Raum und ihre rechtlichen Folgen mit viel Musik von Chris Davis und Ingrid Laubrock

02.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Erste Expertisen zum 3. Gleichstellungsbericht. Und: Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst steckt jetzt schon fest oder wie gehts weiter?

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Letsch

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik. Inhalt: Eine Aktion Münchner Kunststudent*innen im öffentlichen Raum und ihre rechtlichen Folgen mit viel Musik von Chris Davis und Ingrid Laubrock

09.00 Uhr: Soziale Welt – Kultur toujours

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen. Themen: Erste Expertisen zum 3. Gleichstellungsbericht. Und: Die Tarifrunde im Öffentlichen Dienst steckt jetzt schon fest oder wie gehts weiter?

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – mit Fritz Letsch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 11. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Poesieboten

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Wissenshunger (Verbraucherzentrale Bayern)

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

05.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Wissenshunger (Verbraucherzentrale Bayern)

10.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

11.00 Uhr: Salsa mit Rafael Rubio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Grünfunk von Greenpeace München

14.00 Uhr: Leib & Seele – Inforadio barrierefrei

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In mit Bob