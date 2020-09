MONTAG, 14. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Zukunftskongress

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag Stephen Bezruchka – consequences of COVID 19 (Teil 1)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: EXOTUS Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Der Spießer im Herzen

06.00 Uhr: Poesieboten. Gedichte aus dem Lüftl-Spaziergang vom 26. Juli, ein Theaterstück zum Jahrestag des Abrisses des Uhrmacherhäusls in der Oberen Grasstraße 1 in München, sowie Beiträge aus der HauseRaus-Ausstellung des Kulturraum München e.V. Die Autorin Jutta Waldbrunner stellt sich vor. Zudem gibt es orientalische Musik des Duos OGARO.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Der Spießer im Herzen

09.00 Uhr: Poesieboten. Gedichte aus dem Lüftl-Spaziergang vom 26. Juli, ein Theaterstück zum Jahrestag des Abrisses des Uhrmacherhäusls in der Oberen Grasstraße 1 in München, sowie Beiträge aus der HauseRaus-Ausstellung des Kulturraum München e.V.

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt wird der Science Fiction Roman „2084“Money Goodbye von Artur Rümmler vorgestellt

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Poesieboten. Gedichte aus dem Lüftl-Spaziergang vom 26. Juli, ein Theaterstück zum Jahrestag des Abrisses des Uhrmacherhäusls in der Oberen Grasstraße 1 in München, sowie Beiträge aus der HauseRaus-Ausstellung des Kulturraum München e.V.

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt wird der Science Fiction Roman „2084“Money Goodbye von Artur Rümmler vorgestellt

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 15. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Das Lora Heimat-Jazzmuseum, erinnert an Klaus Weiss, der internationale Stars ins “Domizil”, das einstige Jazz-Mekka, brachte – und an Hannes Beckmann, den Geiger, an Klaus Kreuzeder, der im Rollstuhl sitzend die Hörer mit seinem Sopransaxophonspiel beeindruckte, sowie an zwei Amateur-Bigbands. München wie’s einst swingte.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik). Aufgrund der wiederholten Störung unserer Sendung vom August wird diese wiederholt: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA – mit passender Musik. Ist die USA-Bevölkerung mehrheitlich wirklich so weiss und englischsprachig, wie viele glauben?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Was bedeutet rassismuskritische Arbeit?

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radio.

Südnordfunk September 2020 #76 Science-Fiction. Welche utopischen oder dystopischen Gesellschaftsentwürfe werden von Künstler*innen aus Ländern des Globalen Südens erdacht? Im Südnordfunk widmen wir uns dem Afrofuturismus, schauen uns die Scie-Fi-Szene in Indien an und erfahren, welche Bedeutung der Film “Bord in Flames” für die feministische Science Fiction hat.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock and Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Zukunftskongress

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag Stephen Bezruchka – consequences of COVID 19 (Teil 1)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Thema: Zukunftskongress

10.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

11.00 Uhr: EXOTUS Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Zu hören: Vortrag Stephen Bezruchka – consequences of COVID 19 (Teil 1)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 16. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Kurzarbeitergeld und worüber man sich dabei wundern kann

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Studiotelefon 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Das Lora Heimat-Jazzmuseum, erinnert unter anderem an Klaus Weiss, der internationale Stars ins “Domizil”, das einstige Jazz-Mekka, brachte.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Aufgrund der wiederholten Störung unserer Sendung vom August wird diese wiederholt: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Was bedeutet rassismuskritische Arbeit?

05.00 Uhr: Freie Radios – Südnordfunk September 2020 #76 Science-Fiction. Welche utopischen oder dystopischen Gesellschaftsentwürfe werden von Künstler*innen aus Ländern des Globalen Südens erdacht?

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – wir schauen unter anderem auf die Situation bei Karstadt Galeria Kaufhof und auf den Entwurf der bayerischen Staatsregierung für ein Klimaschutzgesetz, den Fridays for Future und der Bund Naturschutz mit der Note 6 bewertet haben.

08.00 Uhr: Time for Jazz – mit Swing in. Das Lora Heimat-Jazzmuseum, erinnert unter anderem an Klaus Weiss, der internationale Stars ins “Domizil”, das einstige Jazz-Mekka, brachte.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín. Aufgrund der wiederholten Störung unserer Sendung vom August wird diese wiederholt: SPRACHLICHE UND KULTURELLE VIELFALT DER USA.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock and Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen.

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Interkulturelle Stiftung Kolibri. Thema: Was bedeutet rassismuskritische Arbeit?

14.00 Uhr: Freie Radios – Südnordfunk September 2020 #76 Science-Fiction. Welche utopischen oder dystopischen Gesellschaftsentwürfe werden von Künstler*innen aus Ländern des Globalen Südens erdacht?

15.00 Uhr: Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 17. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Kurzarbeitergeld und worüber man sich dabei wundern kann

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt. Thema: Kurzarbeitergeld und worüber man sich dabei wundern kann

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Mietrechtsforum

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Pro Familia

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 18. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir gehen ins Antikenmuseum am Königsplatz und lassen uns durch die Ausstellung „Hund, Katze, Maus“ führen, die sich mit Tieren in Alltag und Mythos der griechisch-römischen Antike beschäftigt.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Gaudiwelle

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Das Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir gehen ins Antikenmuseum am Königsplatz und lassen uns durch die Ausstellung „Hund, Katze, Maus“ führen, die sich mit Tieren in Alltag und Mythos der griechisch-römischen Antike beschäftigt.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more