MONTAG, 21. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner

20.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK&WeltMIX. Heute gibt es viel Neues zu entdecken mit Weltmusik und Folk u.a. aus Deutschland, Österreich, Russland und Dänemark!

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir gehen ins Antikenmuseum am Königsplatz und lassen uns durch die Ausstellung „Hund, Katze, Maus“ führen, die sich mit Tieren in Alltag und Mythos der griechisch-römischen Antike beschäftigt

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir gehen ins Antikenmuseum am Königsplatz und lassen uns durch die Ausstellung „Hund, Katze, Maus“ führen, die sich mit Tieren in Alltag und Mythos der griechisch-römischen Antike beschäftigt

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 22. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Reihe „Stadt im Aufbruch“ geht es um klimaneutrales Wohnen vs Nachverdichtung, um Betonwüsten vs Grüne Oasen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Studiogast ist Barbara Grabowska. Thema: Geschichte der Polonia in München – polnisches Haus in München

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hill Billy

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner

05.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX mit Weltmusik und Folk u.a. aus Deutschland, Österreich, Russland und Dänemark!

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie aktuell mit Dr. Brenner

14.00 Uhr: LORA international – Nord-Sued-Forum mit Heinz Schulze

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 23. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anton Pavlushko, IT-Experte zur aktuellen Situation in der Ukraine.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit. Die Nummer ins Studio: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Reihe „Stadt im Aufbruch“ geht es um klimaneutrales Wohnen vs Nachverdichtung, um Betonwüsten vs Grüne Oasen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Studiogast ist Barbara Grabowska. Thema: Geschichte der Polonia in München – polnisches Haus in München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – In der Reihe „Stadt im Aufbruch“ geht es um klimaneutrales Wohnen vs Nachverdichtung, um Betonwüsten vs Grüne Oasen

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hill Billy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion). Studiogast ist Barbara Grabowska. Thema: Geschichte der Polonia in München – polnisches Haus in München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 24. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder

17.00 Uhr: Spektrum

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: 1. Heilkräuter und 2. die Ernte von eigenem Saatgut

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Slut-Talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anton Pavlushko, IT-Experte zur aktuellen Situation in der Ukraine.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und….ohne Worte

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Gast im Studio: Anton Pavlushko, IT-Experte zur aktuellen Situation in der Ukraine.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Bündnis gegen Krieg und Rassismus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – Das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 25. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths. Kabarett in Coronaworld – Mit Ulan und Bator, das neuen Ensemble der Lach und Schieß stellt sich vor.

17.00 Uhr: Magazinrückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder

02.00 Uhr: Spektrum

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: 1. Heilkräuter und 2. die Ernte von eigenem Saatgut

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Slut-Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder

09.00 Uhr: Spektrum

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Beetgeflüster. Themen: 1. Heilkräuter und 2. die Ernte von eigenem Saatgut

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Slut-Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde