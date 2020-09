„Diese Tarifrunde ist Frauenkampf“ – Protestkundgebung vor dem Büro des Kommunalen Arbeitgeberverbands

Nachdem die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch in der zweiten von drei vereinbarten Verhandlungsrunden kein Angebot abgegeben haben, ist es es in Bayern seit dieser Woche zu ersten Warnstreiks und kleineren Aktionen gekommen.

Zuvor, am 15. September, fand vor dem Büro des Kommunalen Arbeitgeberverbands Bayern eine frauenpolitische Protestkundgebung statt. Wir waren dabei und haben erfahren, worum es bei diesen Tarifverhandlungen geht.



—–