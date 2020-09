City-Maut für München? Zum Vorschlag einer Anti-Stau-Gebühr innerhalb des Mittleren Rings

Haben Sie sich auch verwundert die Augen gerieben, als Sie in den Medien vom Vorschlag des Ifo-Instituts gelesen haben, eine City Maut für München bzw. für die Münchner Innenstadt einzuführen? Könnte eine City-Maut oder eine Anti-Stau-Gebühr die Verkehrsprobleme in der Münchner Innenstadt lösen? Das wollten wir von Martin Hänsel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in München, wissen. Nach dem Interview mit ihm, hören wir dazu auch ein kurzes Statement von SPD-Stadtrat Andreas Schuster, mit dem wir zuvor über die Umsetzung des Radentscheids gesprochen haben. Denn da scheint sich nun einiges zu tun.

