MONTAG, 28. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Rummelplatz (Teil 1). Wenn’s schon kein Oktoberfest dieses Jahr gibt, spielen wir wenigstens Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Simply Red, u.v.m.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

20.00 Uhr: Themensendung. Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München hat für 2019 und 2020 das Thema „Freiham“ als Schwerpunkt festgelegt. Yvonne Aussmann von der Wogeno eG und Markus Sowa vom Vorstand der Kooperative Großstadt beleuchten die Themen selbstbestimmtes, barrierefreies Wohnen im Rahmen von Genossenschaften in Freiham. Kerstin Klingelhöffer (Netzwerkfrauen Bayern) zeigt auf, welche Verbesserungsmöglichkeiten es für Wohnungen für Menschen mit Behinderung gibt.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Kosmopolitischer Klangkörper

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Kabarett in Coronaworld- Mit Ulan und Bator,das neuen Ensemble der Lach und Schieß stellt sich vor.

06.00 Uhr: Griechisches Haus

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: Kabarett in Coronaworld- Mit Ulan und Bator,das neuen Ensemble der Lach und Schieß stellt sich vor.

09.00 Uhr: Griechisches Haus

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Griechisches Haus

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 29. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder mit Rassismus im Jazz: Warum Roy Eldridge weinte und die Bandleader Calloway und Ellington für ihre Orchester Sonderzüge der Eisenbahn mieteten, und wie etliche schwarze Jazzer zu muslimischen Namen kamen.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Aus der Reihe „Stadt im Aufbruch“. Thema: Mobilitätswende in München, z.B. mit einer City Maut für Autos sowie einem massiven Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Buslinien in der Stadt.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: David gegen Goliath in der Arktis. Die Heimat der arktischen Indigenen in der Zeit des intensiven Rohstoffabbaus.

20.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: New Country

23.00 Uhr: Lärmministerium

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Rummelplatz (Teil 1). Wenn’s schon kein Oktoberfest dieses Jahr gibt, spielen wir wenigstens Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Spider Murphy Gang, Blood, Sweat & Tears, Simply Red, u.v.m.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

05.00 Uhr: Themensendung. Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München hat für 2019 und 2020 das Thema „Freiham“ als Schwerpunkt festgelegt. Was macht selbstbestimmtes, barrierefreies Wohnen in Freiham aus und welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es für Wohnungen für Menschen mit Behinderung?

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Rummelplatz (Teil 1).

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

11.00 Uhr: Kosmopolitischer Klangkörper

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Open Source Magazin

14.00 Uhr: Themensendung. Der Facharbeitskreis Wohnen des Behindertenbeirats der Landeshauptstadt München hat für 2019 und 2020 das Thema „Freiham“ als Schwerpunkt festgelegt. Was macht selbstbestimmtes, barrierefreies Wohnen in Freiham aus und welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es für Wohnungen für Menschen mit Behinderung?

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 30. September 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wenn’s schon kein Oktoberfest dieses Jahr gibt, spielen wir wenigstens Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, die Everly Brothers, u.v.m.

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa Magazin

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Schicken Sie ihre Wünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – gerne an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder mit Rassismus im Jazz: Warum Roy Eldridge weinte und die Bandleader Calloway und Ellington für ihre Orchester Sonderzüge der Eisenbahn mieteten, und wie etliche schwarze Jazzer zu muslimischen Namen kamen.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Aus der Reihe „Stadt im Aufbruch“. Thema: Mobilitätswende in München, z.B. mit einer City Maut für Autos sowie einem massiven Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Buslinien in der Stadt.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: David gegen Goliath in der Arktis. Die Heimat der arktischen Indigenen in der Zeit des intensiven Rohstoffabbaus.

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Politische Lieder mit Rassismus im Jazz.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Aus der Reihe „Stadt im Aufbruch“. Thema: Mobilitätswende in München.

10.00 Uhr: New Country

11.00 Uhr: Lärmminsterium

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Gesellschaft für bedrohte Völker. Thema: David gegen Goliath in der Arktis. Die Heimat der arktischen Indigenen in der Zeit des intensiven Rohstoffabbaus.

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster für Beiträge anderer deutschsprachiger freier Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Spanien heute (spanische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 01. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche versagen in der Genetikforschung

20.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit KNPC

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wenn’s schon kein Oktoberfest dieses Jahr gibt, spielen wir wenigstens Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen. Mit dabei sind die Red Hot Chili Peppers, Peter Cornelius, die Everly Brothers, u.v.m.

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Rummelplatz (Teil 2). Wenn’s schon kein Oktoberfest dieses Jahr gibt, spielen wir wenigstens Lieder, die Fahrgeschäfte oder was sonst noch mit dem Rummelplatz zu tun hat, im Titel tragen.

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bewegtes Lernen

10.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary. Wir spielen Hörerwünsche. Schicken Sie ihre Wünsche – wenn möglich mit einer kleinen Geschichte zum Titel – gerne an die Mailadresse gtwunschbox@gmx.com

11.00 Uhr: Wunschbox mit Gery + Tary.

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Auf Kante genäht

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 02. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir beleuchtendie geplante Umgestaltung zweier Münchner Viertel mit Wohnbebauung: das Kirschgelände und den Eggarten. Außerdem stellen wir das Friaul als kulinarische Destination vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche versagen in der Genetikforschung

05.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit KNPC

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch

10.00 Uhr: A vez do brasil

11.00 Uhr: A vez do brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Ärzte gegen Tierversuche. Thema: Tierversuche versagen in der Genetikforschung

14.00 Uhr: Leib & Seele – Gesundheit KNPC

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir beleuchtendie geplante Umgestaltung zweier Münchner Viertel mit Wohnbebauung: das Kirschgelände und den Eggarten. Außerdem stellen wir das Friaul als kulinarische Destination vor.

20.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: A.M.O.G. – A Matter of Groove