MONTAG, 05. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

20.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir beleuchten die geplante Umgestaltung zweier Münchner Viertel mit Wohnbebauung: es geht um das Kirschgelände und den Eggarten. Außerdem stellen wir das Friaul als kulinarische Destination vor

11.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

15.00 Uhr: Literaturverhör – München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 06. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing in. Sommerfestival im Radio Lora Jazzmuseum. Gefeiert wird Benny Carter, einer der Lehrmeister der neuen, amerikanischen Musik, genannt Jazz. Wir hören im ersten Teil Tondokumente aus seinen Lehr- und Wanderjahren und dann die vier Sätze seiner Harlem Renaissance Suite.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen. Unter anderem zu hören: ein Live-Interview mit Max Brym.

19.00 Uhr: Fremde Heimat

20.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Heimat- und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy



DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

04.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

05.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – En la linea

11.00 Uhr: Strange Fruits

13.00 Uhr: Forum aktuell – Digitalcourage

14.00 Uhr: LORA international – Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Thema Hiroshima

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 07. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Ältere Mitarbeiter werden nach wie vor am Arbeitsplatz nicht sehr hoch geschätzt. In dieser Sendung analysieren wir, wo kommt diese Altenfeindlichkeit her und was wird mit ihr bezweckt?

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Gast im Studio: Gerhard Gross von der DGHS – der Gesellschaft für Humanes Sterben. Thema: Selbstbestimmtes Sterben ist seit Fenruar 2020 möglich und legal. Was halten Sie davon? Was möchsten Sie wissen? Moderation: Renate Anraths. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

04.00 Uhr: Fremde Heimat

05.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ’n‘ Heavy

13.00 Uhr: Fremde Heimat

14.00 Uhr: Freie Radios – das Schaufenster zu anderen deutschsprachigen Radiosendern

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 08. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

17.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel. Thema: Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt. Ältere Mitarbeiter werden nach wie vor am Arbeitsplatz nicht sehr hoch geschätzt. In dieser Sendung analysieren wir, wo kommt diese Altenfeindlichkeit her und was wird mit ihr bezweckt?

06.00 Uhr: Gegensprechanlage. Thema: Selbstbestimmtes Sterben.

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

15.00 Uhr: Gegensprechanlage. Thema: Selbstbestimmtes Sterben.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 09. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Thema der Woche

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

02.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

08.00 Uhr: Mainly Jazz – Mostly Women

09.00 Uhr: Spektrum – Fanprojekt der AWO München

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – David gegen Goliath

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

19.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Literaturverhör – Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr:Time for Jazz – Swing In mit Bob