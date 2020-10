Nachhören: Altenfeindlichkeit in der Arbeitswelt – Arbeitswelt im Wandel

Ältere Mitarbeiter werden nach wie vor am Arbeitsplatz nicht sehr hoch geschätzt, unverändert herrscht in der Arbeitswelt eine Altenfeindlichkeit, ältere Mitarbeiter werden häufig vorzeitig in den Ruhestand geschickt. In dieser Sendung analysieren wir, wo kommt diese Altenfeindlichkeit her, was wird mit ihr bezweckt? Und wir gehen der Frage nach, wie kann ich mich als ältere ArbeitnehmerIn positionieren?

Studiogast: Walther Kraft, ehemaliger Marketing Director in verschiednen Unternehmen der Kommunikationssparte.

Produktionsdatum: 07.10.2020 Redakteurin: Karin Bergs

