Über hundert Menschen waren am 26. September auf den Gollierplatz im Münchner Westend gekommen, um den Opfern des Oktoberfestattentats vor 40 Jahren zu gedenken. Zur Demo aufgerufen hatten unter anderem das Münchner Bündnis gegen Naziterror und Rassismus, antifa nt und die antisexistische Aktion München.

Im Fokus der Veranstaltung stand aber nicht nur das Oktoberfestattentat. Denn das Jahr 1980 markiert einen Kulminationspunkt rechter Gewalt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 2020 jähren sich zum 40. Mal auch die tödlichen Anschläge auf Nguyen Ngoc Châu und Do Anh Lân in der Hamburger Halskestraße und auf Shlomo Lewin und Frida Poeschke in Erlangen.

Im Beitrag hören wir einige Ausschnitte aus den Reden sowie Statements von der Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke und vom Münchner Stadtrat Thomas Lechner.

———–