Erfolgsgeschichte! 25 Jahre Bürgerbegehren in Bayern

Am 1. Oktober 1995 beschlossen Bayerns Bürger per Volksentscheid die Einführung der direkten Demokratie auf kommunaler Ebene. Was damals hohe Wellen schlug, ist heute aus der politischen Landschaft nicht mehr wegzudenken bzw. ist eine echte Erfolgsgeschichte. Seit die Gesetzesänderung am 1. November 1995 in Kraft trat, kam es zu mehr als 3200 Verfahren und knapp 2000 Bürgerentscheiden. Damit ist ist Spitzenreiter bei Direkter Demokratie auf kommunaler Ebene, das ist das Ergebnis des bundesweiten Bürgerbegehrensberichts 2019 des Vereins Mehr Demokratie. Wir haben uns die Präsentation des Berichts mit Susanne Socher, Landevorstandssprecherin von Mehr Demokratie Bayern, angeschaut.

