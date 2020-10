MONTAG, 12. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: RapInBewegung. Thema: Demokratie / Wahlen

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Werner Rügemer: „Kapitalisten des 21 Jahrhunderts“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Lärm in München.

20.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Vortrag von Stephen Bezrucka: Consequences of COVID 19 (Teil 1)

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Die kurdisch-deutsche Sendung

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kleinkunst und Kabarett

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In

05.00 Uhr: Folk you

06.00 Uhr: Lebensläufe heute: Gregor Cordes

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk you

09.00 Uhr: Lebensläufe heute: Gregor Cordes

10.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

11.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt werden zum 70Jahre Jubiläum vom Werkkreis Reportagen von 1970 präsentiert „Ein Baukran stürzt um“

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Lebensläufe heute: Gregor Cordes

14.00 Uhr: LORA Kultur – Politische Kunst und Kultur

15.00 Uhr: Literaturverhör – Im Werkkreis Literatur der Arbeitswelt werden zum 70Jahre Jubiläum vom Werkkreis Reportagen von1970 präsentiert „Ein Baukran stürzt um“

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 13. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: „Stadt im Aufbruch“ – Bis zum Jahr 2035 will München klimaneutral werden. Wo stehen wir heute? das wollen wir in der Sendung herausfinden. Und wir wollen wissen, wie gut ist der Entwurf zum bayerischen Klimaschutzgesetz? In der Sendung dabei: ÖDP-Stadträtin Sonja Haider und Ronja Endres vom Bund Naturschutz München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Note Balkana

23.00 Uhr: Fusion, oder so



DAB+

01.00 Uhr: RapInBewegung. Thema: Demokratie / Wahlen

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Werner Rügemer: „Kapitalisten des 21 Jahrhunderts“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Lärm in München.

05.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Vortrag von Stephen Bezrucka: Consequences of COVID 19 (Teil 1)

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: RapInBewegung. Thema: Demokratie / Wahlen

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Hören Sie einen Vortrag von Dr. Werner Rügemer: „Kapitalisten des 21 Jahrhunderts“

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Münchner Forum. Thema: Lärm in München.

14.00 Uhr: LORA international – Munich American Peace Committee. Vortrag von Stephen Bezrucka: Consequences of COVID 19 (Teil 1)

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 14. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

17.00 Uhr: Soziale Welt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage. Die Nummer zum mitdiskutieren: 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: „Stadt im Aufbruch“ – Bis zum Jahr 2035 will München klimaneutral werden. Wo stehen wir heute? das wollen wir in der Sendung herausfinden. Und wir wollen wissen, wie gut ist der Entwurf zum bayerischen Klimaschutzgesetz? Mit ÖDP-Stadträtin Sonja Haider und Ronja Endres vom Bund Naturschutz München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendereihe: „Stadt im Aufbruch“ – Bis zum Jahr 2035 will München klimaneutral werden. Wo stehen wir heute? das wollen wir in der Sendung herausfinden. Und wir wollen wissen, wie gut ist der Entwurf zum bayerischen Klimaschutzgesetz? Mit ÖDP-Stadträtin Sonja Haider und Ronja Endres vom Bund Naturschutz München

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion, oder so

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – Schaufenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Griechisches Haus (griechische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 15. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: ANZEIGENPFLICHT bei sexuellem Missbrauch – auch in Deutschland? Bedingungen für eine mögliche Umsetzung und Berichte über Erfahrungen im Ausland.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Phonstudio des Bund Naturschutz

20.00 Uhr: Leib & Seele

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Bajo el cielo de america latina

DAB+

01.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

02.00 Uhr: Soziale Welt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Zeitgenössische Musik

09.00 Uhr: Soziale Welt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – ver.di Frauen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 16. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen etliche Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Sie alle gelten als „Hidden Champions“ der deutschen Weinszene und haben im Sommer bei der ersten Weinprobe in München nach dem Corona-Lockdown sich und ihre besten Tropfen präsentiert.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: ANZEIGENPFLICHT bei sexuellem Missbrauch – auch in Deutschland? Bedingungen für eine mögliche Umsetzung und Berichte über Erfahrungen im Ausland.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Phonstudio des Bund Naturschutz

05.00 Uhr: Leib & Seele

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Kofra-Frauen. Thema: ANZEIGENPFLICHT bei sexuellem Missbrauch – auch in Deutschland? Bedingungen für eine mögliche Umsetzung und Berichte über Erfahrungen im Ausland.

10.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo de america latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Phonstudio des Bund Naturschutz

14.00 Uhr: Leib & Seele

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen etliche Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Sie alle gelten als „Hidden Champions“ der deutschen Weinszene und haben im Sommer bei der ersten Weinprobe in München nach dem Corona-Lockdown sich und ihre besten Tropfen präsentiert.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

21.00 Uhr: Kabarett undKleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more