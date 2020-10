MONTAG, 19. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Playlist Austria

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Philosophie Aktuell. Es geht in dieser Sendung um eine neue anthropologische Grundauffassung vom Menschen: Die geistige und seelische Situation unserer Zeit schwankt zwischen Freiheit contra Unfreiheit. Wie gelingt die kreative demokratische Schöpfung gegen die zerstörerische tyrannische Schöpfung.

20.00 Uhr: LORA international – NordSuedForum. Heinz Schulze im Gespräch mit Dr. Corina Toldo über Kunst Frau, Politik.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: FOLK& WeltMIX. „Goldener Oktober“: Zumindest akustisch zaubern wir uns unseren Goldenen Oktober mit weltmusikalischen und folkigen Perlen der aktuellen Szene. Dabei begleiten uns Akkordeonklänge durch die Sendung.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Fahrradkuriere in München. Wir fuhren einen Tag lang mit, sprachen mit zwei KurierInnen und werfen einen ethnologischen Blick auf die Szene der Fahrradkuriere.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Fahrradkuriere in München. Wir fuhren einen Tag lang mit, sprachen mit zwei KurierInnen und werfen einen ethnologischen Blick auf die Szene der Fahrradkuriere.

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen etliche Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Sie alle gelten als „Hidden Champions“ der deutschen Weinszene und haben im Sommer bei der ersten Weinprobe in München nach dem Corona-Lockdown sich und ihre besten Tropfen vorgestellt.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Fahrradkuriere in München. Wir fuhren einen Tag lang mit, sprachen mit zwei KurierInnen und werfen einen ethnologischen Blick auf die Szene der Fahrradkuriere.

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Wir stellen Ihnen etliche Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Sie alle gelten als „Hidden Champions“ der deutschen Weinszene und haben im Sommer bei der ersten Weinprobe in München nach dem Corona-Lockdown sich und ihre besten Tropfen vorgestellt.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Nachtlektüre

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 20. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In. Im zweiten Teil unseres Radio Lora-Jazzmuseums Sommerfestivals begleiten wir Benny Carter zu den Jazzfans von Japan und erleben ein Konzert in der Kosai Nanking Hall. Mittendrin aber hören wir alle fünf Sätze seines Orchesterwerks über Japan, das Land der aufgehenden Sonne. Vorgetragen von einer Bigband und einem Kammerorchester.

17.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín (Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik).

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Münchner Flüchtlingsrat. Thema: Situation der Geflüchteten auf Lesbos. Zunächst geht es um die Geschichte des Camps Moria, im Anschluss folgt ein Gespräch mit Prof Dr. Gerhard Trabert der vor Ort auf Lesbos geflüchtete Menschen ärztlich versorgt hat. Trabert betreibt zudem eine mobile Praxis in Mainz und versorgt so obdachlose Menschen und fährt immer wieder in Krisengebiete um zu helfen.

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

DAB+

01.00 Uhr: Playlist Austria

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Playlist Austria

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus – Griechisches Haus

10.00 Uhr: Folk&WeltMix mit weltmusikalischen und folkigen Perlen der aktuellen Szene. Dabei begleiten uns Akkordeonklänge durch die Sendung.

11.00 Uhr: Folk&WeltMix

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 21. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089 / 48 95 23 05

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Biergebiete

DAB+

02.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

06.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Trotz Alledem. INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock ’n‘ Roll Radio

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster zu anderen deutschsprachigen freien Radios.

15.00 Uhr: Multikulti – Radio à propos (französische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 22. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder zum 30. Jubiläum der deutsch-deutschen Einheit: Ein Kessel Buntes mit Liedern aus 40 Jahren DDR.

17.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

20.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz

DAB+

01.00 Uhr: Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt – LORA-Sport

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Bündnis Bezahlbares Wohnen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 23. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: QualWahlTrumpeten

17.00 Uhr: Magazin-Rückblick

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

02.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

05.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

09.00 Uhr: Spektrum – Suchthotline München

10.00 Uhr: Crossover

11.00 Uhr: Crossover

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Pro Regenwald

14.00 Uhr: Leib & Seele – HIV-Info- Radio

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

20.00 Uhr: Literaturverhör – poesie[magazin]

21.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde