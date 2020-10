Das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus! – Gegen den Gemeinnützigkeitsentzug des VVN-BdA

Gibt es sie jetzt eigentlich die Studie zum Rassismus in der Polizei? Oder war es doch die allgemeine Studie zu Rassismus in der Gesellschaft, die zwar seit Jahren schon verfasst wird, aber als Ablenkungsmanöver nochmal an einem anderen Institut neu aufgefahren wird?

Was denn jetzt genau kommen wird, wissen vermutlich Seehofer und Scholz auch nicht mehr so genau. Was aber vermutlich jeder weiß, ist dass es eine rassistische und faschistische Tradition in Deutschland gibt, die viele wohl am liebsten einfach nur vergessen würden.

Allerdings gibt es die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) die seit 1947 gegen Deutscher Geschichtsvergessenheit und neue wie alte Nazis kämpft. Deren kontinuierliche Arbeit wird seit fast einem Jahr deutlich erschwert, nachdem dem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, weil der bayerische Verfassungsschutz ihn in seinem Bericht 2019 erwähnt hatte. Die Holocaust-Überlebende und VVN-BdA-Aktivistin Esther Bejarano fasst diese Behinderung antifaschistischer Arbeit wie folgt zusammen:

„Das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus!“

Wir baten Thomas Willms vom VVN-BdA Bundesverband dieses Zitat genauer zu erklären…

