MONTAG, 26. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: a-ha. Wir erzählen ein wenig über die nicht nur bei uns beliebte norwegische Band, die seit über 35 Jahren in unveränderter Besetzung existiert und spielen dazu Lieder von a-ha.

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Nachdenkseiten: Urban Priol – 3 sat festival.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

20.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Zehn Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung. Am 30.September 2010, hat der UN-Menschenrechtsrat das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung anerkannt. Doch auch 10 Jahre danach haben in zahlreichen Ländern viele Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und hygienischer Sanitärversorgung. Gerade jetzt in der Corona-Krise, stellt dies eine besondere Bedrohung für diese Bevölkerungsgruppen dar.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

03.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

04.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz Avantgarde

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: QualWahlTrumpeten

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths: QualWahlTrumpeten

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

11.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Thema der Woche

14.00 Uhr: LORA Kultur – Künstlerfragen

15.00 Uhr: Literaturverhör – poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 27. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more.

17.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Thema: Ernährungswende für München – mit dabei Daniela Schmid und Nikolaus Teixeira vom Münchner Ernährungsrat, die ein ernährungssouveränes München fordern; Martin Hänsel vom Bund Naturschutz in München, der erläutert, warum der ökologische Landbau für den Klimaschutz so wichtig ist. Und außerdem stellen wir den plastikfreien Laden vor, der gänzlich auf Verpackungen verzichtet.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

21.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion).

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

01.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: a-ha. Wir erzählen ein wenig über die nicht nur bei uns beliebte norwegische Band, die seit über 35 Jahren in unveränderter Besetzung existiert und spielen dazu Lieder von a-ha.

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Nachdenkseiten: Urban Priol – 3 sat festival.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

05.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Zehn Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites. Portrait: a-ha

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. Nachdenkseiten: Urban Priol – 3 sat festival.

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – 1984

14.00 Uhr: LORA international – FIAN. Thema: Zehn Jahre Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 28. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Eine Stunde lang…

17.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio Hans Well, Musiker, ehedem „Biermöslblosn“, jetzt „Wellbappn“

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Thema: Ernährungswende für München – mit dabei Daniela Schmid und Nikolaus Teixeira vom Münchner Ernährungsrat, die ein ernährungssouveränes München fordern; Martin Hänsel vom Bund Naturschutz in München, der erläutert, warum der ökologische Landbau für den Klimaschutz so wichtig ist. Und außerdem stellen wir den plastikfreien Laden vor, der gänzlich auf Verpackungen verzichtet.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem mit einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Thema: Ernährungswende für München.

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat – Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für Beiträge und Sendungen anderer freier Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcja Polonium (polnische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 29. Oktober 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Welt der Filmmusik

17.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

20.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

21.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Historie des Frauenwahlrechts

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Mittelalter rocks

DAB+

01.00 Uhr: Eine Stunde lang…

02.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio Hans Well, Musiker, ehedem „Biermöslblosn“, jetzt „Wellbappn“

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Eine Stunde lang…

09.00 Uhr: Soziale Welt – Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper. Im Studio Hans Well, Musiker, ehedem „Biermöslblosn“, jetzt „Wellbappn“.

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – ISW

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 30. Oktober 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: ver.di-Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir stellen drei weitere Vertreter der Winzervereinigung MOD vor. Außerdem gibt es Berichte zu aktuellen Ausstellungen in und um München.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: „Doktor Kay“ von Edgar Wallace

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Welt der Filmmusik

02.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

05.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

06.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Historie des Frauenwahlrechts

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Welt der Filmmusik

09.00 Uhr: Spektrum – Deep Dive Divi

10.00 Uhr: Mittelalter rocks

11.00 Uhr: Mittelalter rocks

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Bis Freitag… von FFF Muc

14.00 Uhr: Leib & Seele – PG-psychische Gesundheit

15.00 Uhr: Die Wellenreiterin. Thema: Historie des Frauenwahlrechts

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin. Thema: Wir stellen drei weitere Vertreter der Winzervereinigung MOD vor. Außerdem gibt es Berichte zu aktuellen Ausstellungen in und um München.

20.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon. Thema: „Doktor Kay“ von Edgar Wallace

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik