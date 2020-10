„Portrait: a-ha bei Gery’s + Tary’s Favourites“

Im Oktober gibts bei Gery’s + Tary’s Favourites am Montag, 26. Oktober 2020 16:00 bis 17:00 Uhr ein Portrait über a-ha

Die Band existiert seit den frühen 1980er Jahre in unveränderter Besetzung.

Ihre erste Single „Take On Me“ wurde gleich zu einem ihrer größten Hits.

Sie lieferten den Titelsong zum James Bond Film „Der Hauch des Todes“ und hatten noch viele weitere Hits.

Wir erzählen ein wenig aus der gut 35 jährigen Bandgeschichte und spielen dazu bekannte und weniger bekannte Lieder von a-ha.

Die Favourites kann man nachhören oder sich als mp3 runterladen … in der LoRa Mediathek http://lora924.de/?page_id=31841 (Kategorie „Musik ohne Heimatbezug“) 7 Tage lang nach Sendung zum Nachhören und auch Runterladen zur Verfügung.

und am darauffolgenden Wochenende am Samstag um 00:00 Uhr und Sonntag um 13:00 Uhr im Internet Livestream .

Die Favourites werden wiederholt … in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet livestream

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de am besten mir cc an uns gery.tary@gmx.com