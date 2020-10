MONTAG, 02. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

20.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: „Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe“. In einem ausführlichen Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, geht es darum, wie es zum Konflikt gekommen ist und welche Möglichkeiten es gäbe, aus der angespannten Situation wieder heraus zu finden.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl und einem Double Feature: Werke von jeweils 2 multikulturell besetzen Bands, 2 Gruppen aus Afrika, 2 Werke aus Mexiko und ebenso im Doppelpack angloamerikanische Sängerinnen, sowie Bayerisches. Heute mal weitgehend ohne Jazz. Und auch das Wort „Corona“ versuch ich zu vermeiden. Mit dabei unter vielen anderen Gyendu-Bley Ambolley, Juana Molina, Carla Olson und der Kapelle So&So.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Welt der Filmmusik

04.00 Uhr: Welt der Filmmusik

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

06.00 Uhr: verdi-Senioren

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

09.00 Uhr: verdi-Senioren

10.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin stellt Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Außerdem gibt es Berichte zu aktuellen Ausstellungen in und um München.

11.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: „Doktor Kay“ von Edgar Wallace

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: verdi-Senioren

14.00 Uhr: LORA Kultur – das Magazin stellt Mitglieder der Winzervereinigung MOD vor. Außerdem gibt es Berichte zu aktuellen Ausstellungen in und um München.

15.00 Uhr: Literaturverhör – Graphophon: „Doktor Kay“ von Edgar Wallace

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DIENSTAG, 03. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Der Jazz ist für uns die fröhlichste Musik diesseits den Barock. Aber wir haben Zweifel, ob das auch für die Jazzmusik von heutzutage gilt. Denn: Die jungen Musiker haben jetzt meist eine akademische Ausbildung. Früher war das anders. Wie wir heute heute beweisen wollen.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München. Blick zurück auf die Feier zum 150. Geburtstag der Organisation. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen, die sich als Corona-Rebellen bezeichnen, dann fragen wir, wie friedlich ist die sog. Friedensmacht Europäische Union wirklich und wir wollen zeigen, warum wir Demokratie und Sicherheit feministisch denken sollten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit einer Armenischer Sendung

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

22.00 Uhr: Heimat und Dudelfunk

23.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

05.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: „Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe“. In einem ausführlichen Interview mit Thomas Rödl, dem bayerischen Landessprecher der DFG-VK, geht es darum, wie es zum Konflikt gekommen ist und welche Möglichkeiten es gäbe, aus der angespannten Situation wieder heraus zu finden.

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus. En la linea – Sendung des Ökubüros

10.00 Uhr: Strange Fruits mit Bernhard Empl und einem Double Feature: Werke von jeweils 2 multikulturell besetzen Bands, 2 Gruppen aus Afrika, 2 Werke aus Mexiko und ebenso im Doppelpack angloamerikanische Sängerinnen, sowie Bayerisches.

11.00 Uhr: Strange Fruits

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Forum aktuell – Widerspruch

14.00 Uhr: LORA international – DFG-VK. Thema: „Wege aus der Konfrontation – wie sich der Konflikt zwischen dem Westen und Russland entschärfen ließe“.

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

MITTWOCH, 04. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Gender und Musik

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

20.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: CORONA. Mit Erich Eisenstecken und Fritz Letsch zur Selbsthilfe. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 089-48952305

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Der Jazz ist für uns die fröhlichste Musik diesseits den Barock. Aber wir haben Zweifel, ob das auch für die Jazzmusik von heutzutage gilt. Denn: Die jungen Musiker haben jetzt meist eine akademische Ausbildung. Früher war das anders. Wie wir heute heute beweisen wollen.

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München. Blick zurück auf die Feier zum 150. Geburtstag der Organisation. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen, die sich als Corona-Rebellen bezeichnen, dann fragen wir, wie friedlich ist die sog. Friedensmacht Europäische Union wirklich und wir wollen zeigen, warum wir Demokratie und Sicherheit feministisch denken sollten.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit einer Armenischer Sendung

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Swing In. Der Jazz ist für uns die fröhlichste Musik diesseits den Barock. Aber wir haben Zweifel, ob das auch für die Jazzmusik von heutzutage gilt. Denn: Die jungen Musiker haben jetzt meist eine akademische Ausbildung. Früher war das anders. Wie wir heute heute beweisen wollen.

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Bund für Geistesfreiheit München. Blick zurück auf die Feier zum 150. Geburtstag der Organisation. Wir wollen wissen, wer sind die Menschen, die sich als Corona-Rebellen bezeichnen, dann fragen wir, wie friedlich ist die sog. Friedensmacht Europäische Union wirklich und wir wollen zeigen, warum wir Demokratie und Sicherheit feministisch denken sollten.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk

11.00 Uhr: Hard ´n´ Heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit einer Armenischer Sendung

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Multikulti – L’ora italiana (italienische Redaktion)

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

DONNERSTAG, 05. November 2020:



UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

17.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Da die Kinos ab 2.11. wieder geschlossen haben, gibt es diesmal eine Mischung aus DVD-Vorstellungen, ein paar Lieblingsklassikern und Filmmusik.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

20.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

21.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: A vez do Brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

02.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Gender und Musik

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

05.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel

06.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: CORONA. Mit Erich Eisenstecken und Fritz Letsch zur Selbsthilfe.

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

09.00 Uhr: Soziale Welt – Bildung. Thema: Gender und Musik

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Arbeit-Brotzeit-Freizeit – Attac München

14.00 Uhr: Soziales und Bürgerrechte – Arbeitswelt im Wandel

15.00 Uhr: Gegensprechanlage – das Gespräch bei LORA München. Thema: CORONA. Mit Erich Eisenstecken und Fritz Letsch zur Selbsthilfe.

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

FREITAG, 06. November 2020:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Folk you

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir geben Ihnen ausführliche Einblicke in die Ausstellung „Welt im Umbruch“, die zur Zeit im Münchner Stadtmuseum zu sehen ist. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Weinland Georgien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 –

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

02.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Da die Kinos ab 2.11. wieder geschlossen haben, gibt es diesmal eine Mischung aus DVD-Vorstellungen, ein paar Lieblingsklassikern und Filmmusik.

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

05.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

06.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa

09.00 Uhr: Spektrum – Das Filmgespräch. Da die Kinos ab 2.11. wieder geschlossen haben, gibt es diesmal eine Mischung aus DVD-Vorstellungen, ein paar Lieblingsklassikern und Filmmusik.

10.00 Uhr: A vez do Brasil

11.00 Uhr: A vez do Brasil

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Ökomagazin Rainbow – Tierpolitik

14.00 Uhr: Leib & Seele – Slow Food München

15.00 Uhr: Uferlos – das schwul-lesbische Magazin

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur – Das Magazin. Thema: Wir geben Ihnen ausführliche Einblicke in die Ausstellung „Welt im Umbruch“, die zur Zeit im Münchner Stadtmuseum zu sehen ist. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Weinland Georgien.

20.00 Uhr: Literaturverhör – H wie Hörspiel

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Time for Jazz – A.M.O.G. – A Matter of Groove