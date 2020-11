Vor genau 100 Jahren, am 2. November 1920 begann die Ära des Radios.

Denn am 2. November 1920 ging die Erste, registrierte Radiostation der Welt in Pittsburgh/USA auf Sendung. Die 1.Radiostation die auch regelmäßig und anhaltend On Air war.

Davor gab es auch schon vereinzelte Ausstrahlungen anderer Stationen. U.a. in New York.. Das waren aber letztlich nur kurze Versuche.

Diese 1. Radiostation war der Sender KDKA. Heute ist er Teil von CBS und immer noch auf Sendung.

LORA München gratuliert.

Radio LORA München erhielt Anfang Oktober 1993 erstmalig Sendestunden auf einer UKW-Frequenz zugewiesen. Wir sind also seit 27 Jahren auf Sendung.

Infos zu unserer Geschichte können Sie unter diesem Link erhalten.

Unterstützt wird der LORA Sendebetrieb auch durch den gemeinnützigen LORA Förderverein e.v.

Wenn auch Sie sich vorstellen könnten unsere Arbeit zu unterstützen helfen Sie uns bitte durch eine steuerabzugsfähige Geldspende an den LORA-Förderverein oder durch Ihre Mitgliedschaft. Infos unter www.lora924.de

Geldspende, ganz einfach über dieses Formular des Spendenportals. https://www.spendenportal.de/geldspenden/projekt/13812

Danke

In Berlin gibt es seit dem 2. Oktober 2020 unter dem Titel: „ON AIR. 100 Jahre Radio“ eine Ausstellung im Museum für Kommunikation in Berlin. Da die Ausstellung bis zum 29. August 2021 angedacht ist, wird es hoffentlich die Möglichkeit geben sie trotz Corona zu besuchen.