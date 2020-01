Radio LORA sendet u.A. auch mehrere Sendungen zu bestimmten zusammengefassten Themen.

Diese Sendungen bezeichnen wir als Sendereihen. Sie können über die hier auf der Seite angegebenen Links erreicht werden, oder direkt über den Button „Sendereihen bei LORA“, im Menue unter „Hör-Bar“.

*********************************************



– Die neueste Sendereihe läuft unter dem Titel: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft?

Jeden 1. und 3. Freitag um 17 Uhr auf UKW und in der Wiederholung auf DAB+ am darauffolgenden Montag um 6:00, 9:00 und 13 Uhr.

Näheres finden Sie in diesem Artikel zum Start der Sendereihe Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft?

Die Podcasts dazu können Sie, nach der jeweiligen Ausstrahlung, auf dieser extra Seite Nachhören.

********************************************