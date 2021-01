Portrait: Guns N’Roses bei Gery’s + Tary’s Favourites

Im Januar gibts bei Gery’s + Tary’s Favourites am Montag, 25. Januar 2021 16:00 bis 17:00 Uhr

ein Portrait über Guns N’Roses

auf Lora München, 92,4 MHz (UKW) und im Internet Livestream. Mit Liedern wie November Rain, Welcome To The Jungle oder Knocking On Heaven’s Door haben sich Guns N’Roses in den Playlisten vieler Radiosender verewigt. Seit über 35 Jahren sind sie aus der Welt der Rockmusik nicht mehr wegzudenken. Wir erzählen ein wenig über die amerikanische Rockband und spielen dazu Lieder von Guns N’Roses, die nicht alle Tage im Radio gespielt werden.

Vorschau

Wunschbox im März

am Mittwoch, 31. März 2021 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox mit Gery + Tary

Da spielen wir wieder Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Schickt uns eure Wünsche an gtwunschbox@gmx.com

Viel Spaß beim Zuhören wünschen

Gery + Tary

