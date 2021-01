Wochenprogramm KW 4: 25. – 29.01.2021

Montag, 25. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery`s + Tary`s Favourites: Portrait: Guns N’Roses. Mit Liedern wie November Rain, Welcome To The Jungle oder Knocking On Heaven’s Door haben sie sich in den Playlisten vieler Radiosender verewigt. Seit über 35 Jahren sind sie aus der Welt der Rockmusik nicht mehr wegzudenken. Wir erzählen ein wenig über die amerikanische Rockband und spielen dazu Lieder von Guns N’Roses, die nicht alle Tage im Radio gespielt werden.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH – Renate Boerger im Gespräch mit Europa-Kenner Hannes Hofbauer. Das Thema: Corona als Trägerrakete für eine neue kapitalistische Epoche?

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: 1984

20.00 Uhr: LiteraturkABInett – Akuthilfe bei Komplizierter Abilektüre

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten und anschließend: Unruhen in der Povinz

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths „Musterknaben – garantiert Gefühlsecht“ Michael Niavarani und Viktor Gernot u.a.

03.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

04.00 Uhr: Jazz Avantgarde Ernst

05.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths „Musterknaben – garantiert Gefühlsecht“ Michael Niavarani und Viktor Gernot u.a.

06.00 Uhr: „Diakonia-Kaufhaus: Wie Langzeitarbeitslose auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Lohn und Brot kommen“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst mit Renate Anraths „Musterknaben – garantiert Gefühlsecht“ Michael Niavarani und Viktor Gernot u.a.

09.00 Uhr: „Diakonia-Kaufhaus: Wie Langzeitarbeitslose auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Lohn und Brot kommen“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

10.00 Uhr: Künstlerfragen

11.00 Uhr: poesieMagazin

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: „Diakonia-Kaufhaus: Wie Langzeitarbeitslose auf dem zweiten Arbeitsmarkt in Lohn und Brot kommen“ aus der Sendereihe „Rettungsanker für hilfesuchende Münchner“

14.00 Uhr: Künstlerfragen

15.00 Uhr: poesieMagazin

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Dienstag, 26. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Sendung aus der Reihe „Stadt im Aufbruch“. Diesmal geht es um das Thema Stadtplanung und Flächenmanagemnt der Stadt München. Wir sprechen über die Pläne zur Neugestaltung des Großmarktareals und des Gasteigs, es geht um das grüne Idyll Eggarten im Münchner Norden, das bebaut werden soll und es geht um die Frage, ob der Golfplatz in den Münchner Isarauen bleiben soll.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen. Es geht unter anderem um die Nachverdichtungspläne in einem Schwabinger Innenhof an der Apian-, Herzog- und Clemensstraße. Und wir sprechen mit „München ist bunt“ über eine Expertise zu Querdenkern und Corona-Leugnern in München

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Redakcija Polonium

22.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstepecke

23.00 Uhr: Hillbilly – aus aktuellen Anlass mit einem Nachruf auf JIMMIE RODGERS, der vor allem in den späten 1950er Jahren mit rockigen Aufbereitungen traditioneller Folksongs eine Reihe von Hits hatte.

DAB+

01.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites: Portrait: Guns N’Roses. Mit Liedern wie November Rain, Welcome To The Jungle oder Knocking On Heaven’s Door haben sie sich in den Playlisten vieler Radiosender verewigt. Seit über 35 Jahren sind sie aus der Welt der Rockmusik nicht mehr wegzudenken. Wir erzählen ein wenig über die amerikanische Rockband und spielen dazu Lieder von Guns N’Roses, die nicht alle Tage im Radio gespielt werden.

02.00 Uhr: LORA aus dem EWH – Renate Boerger im Gespräch mit Europakenner Hannes Hofbauer: Das Thema: Corona als Trägerrakete für eine neue kapitalistische Epoche?

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: 1984

05.00 Uhr: LiteraturKABInett Akuthilfe bei komplizierter Abilektüre

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites

09.00 Uhr: LORA aus dem EWH

10.00 Uhr: Unruhen in der Povinz

11.00 Uhr: Unruhen in der Povinz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: 1984

14.00 Uhr: LiteraturKABInett Akuthilfe bei komplizierter Abilektüre

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Mittwoch, 27. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit… und ohne Worte: ein wenig Kinoflair mit Abspann-Soundtracks

17.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz, von und mit Erika Schalper – im Studio voraussichtlich Hans Well, bekannt durch die Biermosl-Blosn, jetzt unterwegs mit den Wellbappn – live

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen; Thema: Faschismus. Was wir bei der Erstürmung des Capitols in Washington DC, USA am 6. Januar 2021 gesehen haben, war nur die Spitze des Eisberges einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir in Europa und besonders in Deutschland haben in unserer Vergangenheit reichlich Erfahrungen gesammelt mit der politischen Bewegung, deren Konturen sich dabei abzeichnen: dem Faschismus. Was sind die Konstellationen, Strukturen und Dynamiken, die zu Faschismen führen und sie kennzeichnen und die wir zum wiederholten Male beobachten können? Mit diesen Kennzeichen und Prozessen wollen wir uns hier gebührend befassen. Mit unserer eigenen historischen Erfahrung scheinen wir schon zu einem gewissen Grad gegenüber Faschismen auf der politischen Ebene sensibilisiert zu sein. Leider bilden sich global, so auch in Deutschland, gesellschaftliche Umbruchsituationen, die wieder der Nährboden für Faschismen sein können. Wie können wir den Anfängen gegenüber bewusster werden und vielleicht auch eigenen Denkstrukturen und Schwächen auf die Schliche kommen, die für die Herausbildung von Faschismen förderlich sind? Interessanter Weise haben uns die USA schon mal vorgemacht, wie man wirksam dem Faschismus den Wind aus den Segeln nehmen kann. Ist das nicht erstaunlich?

20.00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg -live

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Funkloch – live

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

02.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt im Aufbruch“. Diesmal geht es um das Thema Stadtplanung und Flächenmanagemnt der Stadt München. Wir sprechen über die Pläne zur Neugestaltung des Großmarktareals und des Gasteigs, es geht um das grüne Idyll Eggarten im Münchner Norden, das bebaut werden soll und es geht um die Frage, ob der Golfplatz in den Münchner Isarauen bleiben soll.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Multikulti – Redakcija Polonium

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more

09.00 Uhr: Trotz Alledem – „Stadt im Aufbruch“.

10.00 Uhr: Belps kleine häßliche Dubstepecke

11.00 Uhr: Hillbilly – aus aktuellen Anlass mit einem Nachruf auf JIMMIE RODGERS

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Multikulti – Redakcija Polonium

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Donnerstag, 28. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder: „Frauen, Penise & anderes Gedöns“ — Eine musikalische Analyse des Friedrich Merz

17.00 Uhr: Fördersendung – Literatur in München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Beetgeflüster – Themen: Aussaat und Heilkräuter (auch antibakterielle und antivirale)

20.00 Uhr: Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut talk

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit… und ohne Worte: ein wenig Kinoflair mit Abspann-Soundtracks

02.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz, von und mit Erika Schalper – im Studio voraussichtlich Hans Well, bekannt durch die Biermosl-Blosn, jetzt unterwegs mit den Wellbappn

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen; Thema: Faschismus

05.00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit… und ohne Worte: ein wenig Kinoflair mit Abspann-Soundtracks

09.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz

10.00 Uhr: Funkloch

11.00 Uhr: Funkloch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Kulturimpuls Grundeinkommen

14.00 Uhr: Bündnis gegen Rassismus und Krieg

15.00 Uhr: Gegensprechanlage

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

Freitag, 29. Januar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Der Spießer im Herzen

17.00 Uhr: ver.di Senioren

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Im Dezember veranstaltete das Münchner Stadtmuseum per Live-Stream eine Konferenz mit Initiativen zur Umnutzung öffentlichen Raums. Am 29.01. hören Sie daraus Ausschnitte im Rahmen der Sendung LORA Kultur.

20.00 Uhr: Graphophon: Gedichte und Geschichten von Kurt Tucholsky

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 – 00:00

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder: „Frauen, Penise & anderes Gedöns“ — Eine musikalische Analyse des Friedrich Merz

02.00 Uhr: Themensendung Literatur

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Beetgeflüster

05.00 Uhr: Aidshilfe

06.00 Uhr: Slut talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder: „Frauen, Penise & anderes Gedöns“ — Eine musikalische Analyse des Friedrich Merz

09.00 Uhr: Themensendung Literatur

10.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

11.00 Uhr: Crossover mit Christoph Götz

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Beetgeflüster

14.00 Uhr: Aidshilfe

15.00 Uhr: Slut talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur: Im Dezember veranstaltete das Münchner Stadtmuseum per Live-Stream eine Konferenz mit Initiativen zur Umnutzung öffentlichen Raums. Am 29.01. hören Sie daraus Ausschnitte im Rahmen der Sendung LORA Kultur

20.00 Uhr: Graphophon: Gedichte und Geschichten von Kurt Tucholsky

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: Welt der Filmmusik