Wochenprogramm KW

Kalenderwoche 6: 08. – 12. Februar 2021

2. Montag im Monat, 08. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Rap in Bewegung

17.00 Uhr: LORA aus dem Eine-Welt-Haus

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Münchner Forum: Neue Formate der Bürgerbeteiligung – Ursula Ammermann im Gespräch mit Stadtbaurätin Prof. Dr. Elisabeth Merk: Bürgerbeteiligung ist ein Ur-Anliegen des Münchner Forums. In den letzten Jahren hat sich hier viel geändert. Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten an formellen und informellen Beteiligungsangeboten. Die Coronapandemie hat Bürgerbeteiligung zudem schnell in Richtung Digitalisierung verändert.

20.00 Uhr: Critical American Voices – Munich American Peace Committee – Dr. Stephen Bezruchka: Consequences of COVID 19

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Exotus Weltmusik

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin vom Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

03.00 Uhr: Time for Jazz mit Martin Seeliger: BLUES IS THE HEALER – Musikalische Wege aus dem Lockdown!

04.00 Uhr: Time for Jazz mit Martin Seeliger: BLUES IS THE HEALER – Musikalische Wege aus dem Lockdown!

05.00 Uhr: Folk You – Wall Street und Wahnsinn

06.00 Uhr: Geek Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Folk You – Wall Street und Wahnsinn

09.00 Uhr: Geek Talk

10.00 Uhr: LORA Kultur: Wir senden Corona-bedingt die Wiederholung einer bereits älteren Reportage zum Thema Weinbau in Katalonien.

11.00 Uhr: München liest ein Buch

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Geek Talk

14.00 Uhr: LORA Kultur

15.00 Uhr: München liest ein Buch

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Dienstag im Monat, 09. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Jazz aus der DDR, mit Manfred Krug, Ruth Hohmann, Uschi Brüning, den Jazz Optimisten u.a.

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Fairer Handel und ökosozialer Konsum. Wir stellen den Rundgang Orte des Wandels vor, präsentieren die die gehandelte München Schokolade und den fairen München Kaffee.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Wir sprechen über die Kampagne Zero-Covid, in einem Schwerpunkt geht es um das Bürgergutachten, dass den Streit um die Hochhäuser an der Paketposthalle entschäften soll. Dazu hören wir Stadtbaurätin Elisabeth Merk und Stadtrat Dirk Höppner. Außerdem geht es um das bayerische Polizeiaufgabengesetz, dass trotz erneuter Novellierung noch immer verfassungswidrig ist.

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit Portal Migration

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: Griechisches Haus – Die griechische Redaktion bei LORA

22.00 Uhr: Note Balkana

23.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Fusion

DAB+

01.00 Uhr: Rap in Bewegung

02.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Münchner Forum: Neue Formate der Bürgerbeteiligung

05.00 Uhr: Critical American Voices – Munich American Peace Committee – Dr. Stephen Bezruchka: Consequences of COVID 19

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 06:30 Uhr Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Rap in Bewegung

09.00 Uhr: LORA aus dem EineWeltHaus

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Münchner Forum: Neue Formate der Bürgerbeteiligung

14.00 Uhr: Critical American Voices – Munich American Peace Committee – Dr. Stephen Bezruchka: Consequences of COVID 19

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – ab 15:30 Uhr Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Mittwoch im Monat, 10. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Zeitgenössische Musik – Fusion

17.00 Uhr: Soziale Welt: Nachgefragt

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Verdi-Frauen: Literaturszene in München mit Interviews von – Arved Vogel, Vorsitzender des bayrischen Verbands der Schriftsteller innerhalb der ver.di zur Situation der Autorinnen vor und während Corona u.a. zum Offenen Brief: „Autor*innen sterben einen leisen Tod“ – Lisa-Katharina Förster, Programmreferentin der Monacensia. Sie betreut diverse Formate mit Münchner Autor*innen sowie auch Programm-Reihen, die die Münchner Literaturszene darstellen. Vermutlich – live Moderation ohne Studiogäste

20.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

21.00 Uhr: Gegensprechanlage

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Daydream

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Jazz aus der DDR, mit Manfred Krug, Ruth Hohmann, Uschi Brüning, den Jazz Optimisten

02.00 Uhr: Trotz Alledem – Fairer Handel und ökosozialer Konsum. Wir stellen den Rundgang Orte des Wandels vor, präsentieren die die gehandelte München Schokolade und den fairen München Kaffee.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Portal Migration

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Griechisches Haus – griechische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz mit Jazz and more – Jazz aus der DDR, mit Manfred Krug, Ruth Hohmann, Uschi Brüning, den Jazz Optimisten

09.00 Uhr: Trotz Alledem – Fairer Handel und ökosozialer Konsum. Wir stellen den Rundgang Orte des Wandels vor, präsentieren die die gehandelte München Schokolade und den fairen München Kaffee.

10.00 Uhr: Note Balkana

11.00 Uhr: Fusion

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Portal Migration

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: Griechisches Haus – griechische Redaktion

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Donnerstag im Monat, 11. Februar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Mainly jazz – mostly women

17.00 Uhr: Fanprojekt München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Greenpeace München

20.00 Uhr: Themensendung

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Spanische Nachrichten – anschließend: Salsa y más mit Chuck Herrmann

DAB+

01.00 Uhr: Fusion

02.00 Uhr: Soziale Welt: Nachgefragt

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Verdi-Frauen: Literaturszene in München mit Interviews von – Arved Vogel, Vorsitzender des bayrischen Verbands der Schriftsteller innerhalb der ver.di zur Situation der Autorinnen vor und während Corona u.a. zum Offenen Brief: „Autor*innen sterben einen leisen Tod“ – Lisa-Katharina Förster, Programmreferentin der Monacensia. Sie betreut diverse Formate mit Münchner Autor*innen sowie auch Programm-Reihen, die die Münchner Literaturszene darstellen. Vermutlich – live Moderation ohne Studiogäste

05.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

06.00 Uhr: Gegensprechanlage

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Fusion

09.00 Uhr: Soziale Welt: Nachgefragt

10.00 Uhr: Daydream

11.00 Uhr: Daydream

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Verdi-Frauen: Literaturszene in München

14.00 Uhr: Stadt-Land-Radio: Soziale und politische Beobachtungen aus München – aus Bayern – und darüber hinaus

15.00 Uhr: Gegensprechanlage (Wiederholung=

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

2. Freitag im Monat, 12. Feburar 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – Digitales

17.00 Uhr: Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft Digitalkongress

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: – Sendeschluss auf UKW 92,4 – 00:00

DAB+

01.00 Uhr: Mainly jazz – mostly women

02.00 Uhr: Fanprojekt München

03.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Greenpeace München

05.00 Uhr: Themensendung

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Mainly jazz – mostly women

09.00 Uhr: Fanprojekt München

10.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

11.00 Uhr: Salsa y más mit Chuck Herrmann

12.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Greenpeace München

14.00 Uhr: Themensendung

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

20.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst

22.00 – 24.00 Uhr: SWING IN mit Bob