Jugendliche werden in der Corona-Krise übersehen – #hörtaufdiejugend

Heute war wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz und wie bei den zahlreichen Treffen zuvor ging es auch heute wieder um die üblichen Fragen: Was ist mit dem Einzelhandel? Was ist mit der Wirtschaft?

Kinder und Jugendliche sind in diesen Runden zumeist nur in so fern Thema, dass es darum geht die Eltern von ihnen zu entlasten, damit die Arbeitnehmer*innen wieder besser arbeiten können. Scheinbar interessiert es niemanden wie es den nicht wirtschaftenden, nicht wählenden und wenig konsumierenden Bundesbürgern in dieser Krise ergeht. Wir sprachen dazu mit dem Präsidenten des Bayerischen Jugendrings BJR, Matthias Fack, und wollten als erstes von ihm wissen, was denn in den Jugendzentren des BJR gerade los ist.

Interview von Fabian Ekstedt mit Matthias Fack – 03.03.21 – 09:00 Min.

Weitere Infos zur Kampagne #hörtaufdiejugend unter: www.bjr.de