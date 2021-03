Radio statt Retro, am 8. März einschalten!

Zum Internationalen Frauen*Kampftag haben sich mehr als 15 Freie Radios vernetzt und gestalten ein dezentrales Sonderprogramm.

Der 8. März ist eigentlich ein Tag der Straße und der Demonstrationen. Durch die Covid-19-Pandemie wird das vielerorts dieses Jahr nicht möglich sein. Gründe um laut zu sein, gibt es dennoch genug: Unter der Pandemie verschärfen sich die bestehenden Ungleichheiten. Frauen* arbeiten in unterbezahlten und erschöpfenden Berufen, zum Beispiel in Krankenhäusern und in der Pflege. Sie leisten den großen Teil der Sorge- und Erziehungsarbeit und werden schlechter entlohnt. Durch geschlossene Schulen und Kitas steigt die Betreuungszeit.

Die Einschränkung der Teilhabe des öffentlichen Raums setzt Frauen vermehrt Gewalterfahrungen aus, die gleichzeitig unsichtbar bleiben. Ebenso wird der Zugang zur medizinischen Versorgung, zum Beispiel zu Schwangerschaftsabbrüchen, erschwert.

Kein Retro … Wir fordern: Gleiche Rechte! Gleiche Pflichten!