Wochenprogramm KW 9: 01. – 05. März 2021

1. Montag im Monat, 01. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Reggae Radio

17.00 Uhr: En la linea

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: Widerspruch

20.00 Uhr: International Friedensforum der DFG-VK – Wir haben diesmal zwei Themen in der Sendung. Im ersten Beitrag analysiert der Journalist Andreas Zumach den Verlauf der diesjährigen (wegen der Pandemie stark verkürzten) Münchner Sicherheitskonferenz. Zumach lieferte seine Analyse bei der Alternativveranstaltung der Friedensbewegung, der Internationalen Münchner Friedenskonferenz (www.friedenskonferenz.info).Danach geht es um die deutschen Rüstungsexporte. Wir bringen Ausschnitte aus einer Streaming-Veranstaltung mit Jürgen Grässlin, Autor von Büchern über die Rüstungsindustrie und Sprecher der Kampagne „Aktion Aufschrei – stoppt den Waffenhandel“.

21.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Strange Fruits mit Bernhard Empl – mit vielen musikalischen Neuentdeckungen, die ich Euch nicht vorenthalten will, größtenteils aus Europa, aber auch aus Afrika. Wobei jedoch die Klänge aus aller Welt kommen. Mit dabei sind Ian Fisher, Antoine Villoutreix, Altin Gün, Matilde Cid, Sam Mangwana und viele mehr.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

03.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

04.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

05.00 Uhr: Coronaworld und FFPfui – mit Helmut Schleich als Gast, Luise Kinseher u.a. Red+Mod Renate Anraths

06.00 Uhr: Thema der Woche

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Coronaworld und FFPfui – mit Helmut Schleich als Gast, Luise Kinseher u.a. Red+Mod Renate Anraths

09.00 Uhr: Thema der Woche

10.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

11.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr Künstlerfragen

14.00 Uhr: poesieMagazin

15.00 Uhr: Time for Jazz/Avantgarde Ernst

1. Dienstag im Monat, 02. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Der Mann der Amerikas Swing-Fieber entfachte wiederentdeckt im Radio Lora Jazzmuseum: Jimmy Lunceford präsentiert in einer Retrospektive.

17.00 Uhr: Bund für Geistesfreiheit München – Wir sprechen über das bayerische Polizeiaufgabengesetz,dass trotz erneuter Novellierung im Landtag weiterhin gegen zahlreiche Bürger- und Menschenrechte verstößt. Außerdem informieren wir sie über die sogenannten Staatsleistungen, das sind Entschädigungszahlungen an die Kirchen, die jedes Jahr wegen der Säkularisierung kirchlicher Fürstbistümer und Kirchengüter vor über 200 Jahren gezahlt werden.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

19.00 Uhr: Fremde Heimat mit der armenischen Redaktion

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

21.00 Uhr: L’ora italiana: Italienische Redaktion

22.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk live Selbstfahrer

23.00 Uhr: Hard ’n‘ heavy

DAB+

01.00 Uhr: Reggae Radio

02.00 Uhr: En la linea

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Widerspruch

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Reggae Radio

09.00 Uhr: En la linea

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Widerspruch

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – die kurdisch-deutsche Sendung: Nachrichten, Kultur, Musik

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan – LORA’s Südosteuropa-Redaktion.

1. Mittwoch im Monat, 03. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

17.00 Uhr: Soziale Welt/Bildung – Eine Sendung über die westlich geprägte Geschichte der Frauenbewegung und eine ihrer jetzigen Ausprägungen in Mexiko, den Zapatistas.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Attac

20.00 Uhr: Frauenmonat: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Eine Collage aus vergangenen Sendungen: Aussagen von Frauen über Frauen.

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard Ecker – Corona-Selbsthilfe im http://shz-muenchen.de

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschließend: Peilsender

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Der Mann der Amerikas Swing-Fieber entfachte wiederentdeckt im Radio Lora Jazzmuseum: Jimmy Lunceford präsentiert in einer Retrospektive.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fremde Heimat mit der armenischen Redaktion

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

06.00 Uhr: L’ora italiana: Italienische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – Der Mann der Amerikas Swing-Fieber entfachte wiederentdeckt im Radio Lora Jazzmuseum: Jimmy Lunceford präsentiert in einer Retrospektive.

10.00 Uhr: Heimat- und Dudelfunk live Selbstfahrer

11.00 Uhr: Hard ’n‘ heavy

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fremde Heimat mit der armenischen Redaktion

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios.

15.00 Uhr: L’ora italiana: Italienische Redaktion

1. Donnerstag im Monat, 04. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

17.00 Uhr: Das Filmgespräch

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Tierpolitik

20.00 Uhr: Wissenschaft kontrovers

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: A vez do brasil

DAB+

01.00 Uhr: In Brasilien unterwegs

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Attac

05.00 Uhr: Frauenmonat: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Eine Collage aus vergangenen Sendungen: Aussagen von Frauen über Frauen.

06.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard Ecker – Corona-Selbsthilfe im http://shz-muenchen.de

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Peilsender

11.00 Uhr: Peilsender

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Attac

14.00 Uhr: Frauenmonat: Arbeitswelt im Wandel – Thema: Eine Collage aus vergangenen Sendungen: Aussagen von Frauen über Frauen.

15.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Bernhard Ecker – Corona-Selbsthilfe im http://shz-muenchen.de

1. Freitag im Monat, 05. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Themensendung

17.00 Uhr: Themensendung

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur (Thilo) – Wir trotzen am 5. März allen pandemischen Einschränkungen und machen einen akustischen Ausflug in die Schwäbische Alb, besuchen das Ägyptische Museum und stellen Ihnen eine Enzyklopädie der Berufe des ausgehenden Mittelalters vor.

20.00 Uhr: H wie Hörspiel (Alexandra) – Dieses Mal mit dem Familien-Hörspiel „Willkommen im Werkzeugkasten“ und im Anschluss geben die Hörspiel-Autorin Sina Zerta und ihre drei Kinder ein Interview.

21.00 Uhr: Sendeschluss auf UKW 92,4;

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

02.00 Uhr: Das Filmgespräch

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Tierpolitik

05.00 Uhr: Wissenschaft kontrovers

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner

09.00 Uhr: Das Filmgespräch

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Tierpolitik

14.00 Uhr: Wissenschaft kontrovers

15.00 Uhr: Uferlos

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst live

22.00 Uhr: Themensendung

