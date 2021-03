Wochenprogramm KW 11: 15. – 19. März 2021

3. Montag im Monat, 15. März 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

17.00 Uhr: Griechisches Haus (LIVE)

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: Philosophie aktuell mit Dr. Brenner – Verfassung der Existenz – Vertrag und Existieren in der Dritten Moderne

20.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – FIAN und deren weltweites Engagement: Aktionsbeispiele zu Guinea, Kambodcha, Brasilien und Uganda

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – eine Sendung der kurdischen Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten, danach: FOLK&WeltMIX (LIVE) – Im Rahmen des LORA-Frauenmonats März nehmen wir u.a. folgende Interpretinnen ins Programm: Stella Chiweshe, Pionierin am Lamellophon aus Simbabwe, die Israelin Liraz, die heimlich mit iranischen Musikern zusammenarbeitete, Loreena McKennitt, die kanadische Queen of Folk, Elida Almeida, eine der wichtigsten kapverdischen Musikbotschafterinnen.

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst live

03.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

04.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

05.00 Uhr: Fundbüro – Fördersendung 2020

06.00 Uhr: Poesieboten – „Die heutige Poesieboten-Sendung bietet diesmal viele lyrische und Klangkunst-Höhepunkte. Gedichte von Astrid-Sherina Schaper, Hans Senninger, Brigitte Obermaier, Lisa Krüger und Chris Uray verzaubern das Publikum und rütteln es auf humoristische Weise wach. Klangkunst und Lyrik der Schauspielerin, Sängerin und Klangkünstlerin Peta Klotzberg aus Wien bildet den Höhepunkt der Sendung.“

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Fundbüro – Fördersendung 2020

09.00 Uhr: Poesieboten – „Die heutige Poesieboten-Sendung bietet diesmal viele lyrische und Klangkunst-Höhepunkte. Gedichte von Astrid-Sherina Schaper, Hans Senninger, Brigitte Obermaier, Lisa Krüger und Chris Uray verzaubern das Publikum und rütteln es auf humoristische Weise wach. Klangkunst und Lyrik der Schauspielerin, Sängerin und Klangkünstlerin Peta Klotzberg aus Wien bildet den Höhepunkt der Sendung.“

10.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

11.00 Uhr: Time for Jazz – Swing In live mit Bob

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: Politische Kunst und Kultur

14.00 Uhr: Werkkreis Literatur der Arbeitswelt live

15.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst live

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Dienstag im Monat, 16. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Swing In – Zu Besuch im Jazz-Biotop Österreich: Feinster Swing von einst und auch von vorgestern. Und danach eine Live-Übertragung aus dem Trianon-Ballroom direkt aus dem Jahr 1937.

17.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Das Thema von heute: WELTTAG DER POESIE – Einige der wichtigsten Poetinnen und Poeten der spanischsprachigen Welt. Sie alle lebten zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir hören Verse von ihnen in der Stimme ihrer Musiker und Musikerinnen ggf. in der eigenen Stimme.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – Unter anderem geht es um die 370 Straßennamen in München, mit denen noch immer Antisemiten, Kolonialverbrecher, Nazis etc. geehrt werden und wir schauen auf den Zustand bayerischer Atomkraftwerke

19.00 Uhr: Interkulturellen Stiftung Kolibri – Fördersendung (LIVE)

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von RDL zum Thema Häuserkampf

21.00 Uhr: Radio a propos

22.00 Uhr: Musical Dreams

23.00 Uhr: Rock n Roll

DAB+

01.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

02.00 Uhr: Griechisches Haus (LIVE)

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Philosophie aktuell mit Dr. Brenner – Verfassung der Existenz – Vertrag und Existieren in der Dritten Moderne

05.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – FIAN und deren weltweites Engagement: Aktionsbeispiele zu Guinea, Kambodcha, Brasilien und Uganda

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Schweizer Soundtreff

09.00 Uhr: Griechisches Haus (LIVE)

10.00 Uhr: FOLK&WeltMIX (LIVE) – Im Rahmen des LORA-Frauenmonats März nehmen wir u.a. folgende Interpretinnen ins Programm: Stella Chiweshe, Pionierin am Lamellophon aus Simbabwe, die Israelin Liraz, die heimlich mit iranischen Musikern zusammenarbeitete, Loreena McKennitt, die kanadische Queen of Folk, Elida Almeida, eine der wichtigsten kapverdischen Musikbotschafterinnen.

11.00 Uhr: FOLK&WeltMIX (LIVE) – Im Rahmen des LORA-Frauenmonats März nehmen wir u.a. folgende Interpretinnen ins Programm: Stella Chiweshe, Pionierin am Lamellophon aus Simbabwe, die Israelin Liraz, die heimlich mit iranischen Musikern zusammenarbeitete, Loreena McKennitt, die kanadische Queen of Folk, Elida Almeida, eine der wichtigsten kapverdischen Musikbotschafterinnen.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Philosophie aktuell mit Dr. Brenner – Verfassung der Existenz – Vertrag und Existieren in der Dritten Moderne

14.00 Uhr: Nord-Süd-Forum – FIAN und deren weltweites Engagement: Aktionsbeispiele zu Guinea, Kambodcha, Brasilien und Uganda

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Mittwoch im Monat, 17. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Radio Tour de France

17.00 Uhr: Soziale Welt mit Peter (LIVE) – Themen unter anderem die Nummerierung der Bevölkerung (Steuernummer) und Verdienste der Volksvertreter

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Fördersendung Literaturmarkt München

20.00 Uhr: Pro Familia

21.00 Uhr: Neoliberalismus und die Wissenschaft

22.00 Uhr: Biergebiete

DAB+

01.00 Uhr: Swing In – Zu Besuch im Jazz-Biotop Österreich: Feinster Swing von einst und auch von vorgestern. Und danach eine Live-Übertragung aus dem Trianon-Ballroom direkt aus dem Jahr 1937.

02.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Das Thema von heute: WELTTAG DER POESIE – Einige der wichtigsten Poetinnen und Poeten der spanischsprachigen Welt. Sie alle lebten zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir hören Verse von ihnen in der Stimme ihrer Musiker und Musikerinnen ggf. in der eigenen Stimme.

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Interkulturellen Stiftung Kolibri – Fremde Heimat, Fördersendung (LIVE)

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von RDL zum Thema Häuserkampf

06.00 Uhr: Radio a propos

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Swing In – Zu Besuch im Jazz-Biotop Österreich: Feinster Swing von einst und auch von vorgestern. Und danach eine Live-Übertragung aus dem Trianon-Ballroom direkt aus dem Jahr 1937.

09.00 Uhr: INFORME HISPANO von Mariarosa Pellicer Palacín – Schwerpunkte über die spanischsprachige Welt mit dazu passender Musik. Das Thema von heute: WELTTAG DER POESIE – Einige der wichtigsten Poetinnen und Poeten der spanischsprachigen Welt. Sie alle lebten zwischen verschiedenen Ländern und Kulturen. Wir hören Verse von ihnen in der Stimme ihrer Musiker und Musikerinnen ggf. in der eigenen Stimme.

10.00 Uhr: Musical Dreams

11.00 Uhr: Rock n Roll

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Interkulturellen Stiftung Kolibri – Fördersendung (LIVE)

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios: Das Lesewütige Kaffeekränzchen von RDL zum Thema Häuserkampf

15.00 Uhr: Radio a propos

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Donnerstag im Monat, 18. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner (LIVE)

17.00 Uhr: Fördersendung: Literaturszene München

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Bund Naturschutz

20.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

21.00 Uhr: Uferlos

22.00 Uhr: Bajo el cielo del america latina

DAB+

01.00 Uhr: Radio Tour de France

02.00 Uhr: Soziale Welt mit Peter (LIVE) – Themen unter anderem die Nummerierung der Bevölkerung (Steuernummer) und Verdienste der Volksvertreter

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Fördersendung Literaturmarkt München

05.00 Uhr: Pro Familia

06.00 Uhr: Neoliberalismus und die Wissenschaft

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Radio Tour de France

09.00 Uhr: Soziale Welt mit Peter (LIVE) – Themen unter anderem die Nummerierung der Bevölkerung (Steuernummer) und Verdienste der Volksvertreter

10.00 Uhr: Biergebiete

11.00 Uhr: Biergebiete

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Fördersendung Literaturmarkt München

14.00 Uhr: Pro Familia

15.00 Uhr: Neoliberalismus und die Wissenschaft

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

3. Freitag im Monat, 19. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst Dieter

17.00 Uhr: Geek Talk

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: LORA Kultur (Thilo) – Wir senden am 19. März Ausschnitte aus einem Online-Symposium anlässlich einer Ausstellung im Zeppelin-Museum Friedrichshafen, die sich politisch und kritisch mit Grenzen und ihren Folgen auseinandersetzt.

20.00 Uhr: LV Fördersendung Literatur

21.00 Uhr: Sendeschluss auf UKW 92,4;

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner (LIVE)

02.00 Uhr: Fördersendung: Literaturszene München

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Bund Naturschutz

05.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

06.00 Uhr: Uferlos

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Von Lora bis SunRa mit Dirk Wagner (LIVE)

09.00 Uhr: Fördersendung (Alexandra) – Zur Sendereihe „Literaturszene München“ mit dem Thema „Kinder- und Jugendliteratur“.

10.00 Uhr: Bajo el cielo del america latina

11.00 Uhr: Bajo el cielo del america latina

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Bund Naturschutz

14.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

15.00 Uhr: Uferlos

18.00 – 21.00 Uhr: siehe UKW-Programm

21.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst Dieter

22.00 Uhr: Jazz and more Dieter

