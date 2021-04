Power-Frauen im Gesundheitswesen Teil_2

Simone Eiche ist Geschäftsführerin des Frauentherapiezentrums und berichtet von der Arbeit in einem Frauenbetrieb, was sie unter Feminismus versteht und was sie so sehr an der feministischen Arbeit schätzt. Außerdem wird das vielfältige Angebot des Frauentherapiezentrums kurz vorgestellt, sei es nun die Ergotherapie, das betreute Einzelwohnen oder auch die allgemeinen Beratungsangebote.

Im zweiten Teil dieser Sendung sind wir mit Café Glanz-Chefin Michaela Theiss im Gespräch. Sie führt ein Frauencafé in Haidhausen, betreut alleinerziehende Mütter, unter anderem mit Migrationshintergrund, und nimmt Stellung zum Weltfrauentag, welcher immer am 08.März des Jahres stattfindet.

Verantwortliche Redakteurin: Sanni Wambach, Erstausstrahlung bei LORA München 92,4 – 25.03.2021 – 57:53 Minuten