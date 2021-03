Wochenprogramm KW 12: 22. – 26. März 2021

4. Montag im Monat, 22. März 2021

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Gery’s + Tary’s Favourites – Portrait: Madonna. Im Monat des Weltfrauentages bringen wir ein Portrait über eine der erfolgreichsten Sängerinnen der letzten 40 Jahre. Dazu spielen wir auch Lieder von Madonna, die nicht so oft im Radio laufen.

17.00 Uhr: LORA aus dem EWH – iz3w strahlende Zukunft – Rückblick auf Tschernobyl und Fukushima

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: Open-Source-Magazin

20.00 Uhr: Literatur: Literaturkritik in München

21.00 Uhr: Bernameya kurdi – eine Sendung der kurdischen Redaktion

21.30 Uhr: Blickpunkt Balkan

22.00 Uhr: Spätnachrichten – anschl Exotus Weltmusik – Roland Domaschka

DAB+

01.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

02.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst Dieter

03.00 Uhr: Jazz & More Dieter04.00 Uhr: Jazz & More Dieter

05.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst Dieter

06.00 Uhr: Geek Talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

08.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst Dieter

09.00 Uhr: Geek Talk

10.00 Uhr: Jazz & More Dieter

11.00 Uhr: Jazz & More Dieter

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Freitag – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten

13.00 Uhr: LORA Kultur (Thilo) – Wir senden am 19. März Ausschnitte aus einem Online-Symposium anlässlich einer Ausstellung im Zeppelin-Museum Friedrichshafen, die sich politisch und kritisch mit Grenzen und ihren Folgen auseinandersetzt.

14.00 Uhr: LV Fördersendung Literatur

15.00 Uhr: Kabarett u Kleinkunst Dieter

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Dienstag im Monat, 23. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

17.00 Uhr: Trotz Alledem – Es geht um Verschwörungserzählungen und -mythen und die Frage, wie man damit umgehen soll. Außerdem berichten wir von radikalen Abtreibungsgegner*innen, die auch in München immer mehr Fuß fassen und sich aus konservativen, christlich-fundamentalistischen und (extrem) rechten Teilen der Gesellschaft zusammensetzten.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.

19.00 Uhr: Panafrika

20.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

21.00 Uhr: Polnische Redaktion

22.00 Uhr: Non minus Ultra

23.00 Uhr: Hillbilly

DAB+

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Open-Source-Magazin

05.00 Uhr: Literatur – Literaturkritik

06.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Redaktion

06:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

10.00 Uhr: Exotus Weltmusik – Roland Domaschka

11.00 Uhr: Exotus Weltmusik – Roland Domaschka

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Montag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Open-Source-Magazin

14.00 Uhr: Literatur – Literaturkritik

15.00 Uhr: Bernameya Kurdi – Sendung der kurdischen Redaktion

15:30 Uhr: Blickpunkt Balkan

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Mittwoch im Monat, 24. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte – u.a. verzwickte Familienbande

17.00 Uhr: Nachrichten aus der Provinz von und mit Erika Schalper – KLIMASCHUTZ UND ESSEN: im live-Interview mit Andrea Schulte-Krauss; sie arbeitet im Wirtschaftsmanagement an der LMU und ist für die Grünen im Starnberger Kreistag + im Kraillinger Gemeinderat + Ortsvorsitzende in Krailling.

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Antifa-Magazin

20.00 Uhr: Auf Kante genäht

21.00 Uhr: Gegensprechanlage mit Tuncay Acar. – Diesmal zu Gast: Jan Kahlert – Der Münchner studierte in seiner Heimatstadt Musikwissenschaft. Seit 1984 Drums, Percussion und Vocals bei verschiedenen Bands und Studioaufnahmen (u. a. Voodo-Gang und Amon Düül2 und Nogoods). Seit 1993 arbeitet er in seinem eigenen Studio als Produzent (Sepphop, Shushi&Soul, Amon-Düül, Oya, Migration of the Peoples). Tourneen durch Europa, Asien und Afrika. Kahlert ist namentlich vielen kein Begriff, hat aber einige Künstler*innen im München maßgeblich beeinflußt und zählt zu den Urgesteinen der Münchner Musikszene. Neben seiner Tätigkeit als Musiker fällt er als ein ideales Beispiel für die gelebte Satire auf.

22.00 Uhr: Themensendung

DAB+

01.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Panafrika

05.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

06.00 Uhr: Polnische Redaktion

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Time for Jazz – Jazz and more

10.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

11.00 Uhr: Hillbilly

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Dienstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Panafrika

14.00 Uhr: Freie Radios – das Hörfenster für andere deutschsprachige Radios

15.00 Uhr: BELP’s kleine hässliche Dubstep Ecke

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Donnerstag im Monat, 25. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 24.00 Uhr

16.00 Uhr: Politische Lieder – Musikalischen Auswege aus der Leistungs- und Konsumgesellschaft

17.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Beetgeflüster – mit aktuellen Themen und dem Schwerpunkt Pflanzenschutz/Gesundheit

20.00 Uhr: Aidshilfe

21.00 Uhr: Slut talk

22.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz.

DAB+

01.00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte – u.a. verzwickte Familienbande

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Antifa-Magazin

05.00 Uhr: Auf Kante genäht

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Kuriosa mit und…ohne Worte – u.a. verzwickte Familienbande

10.00 Uhr: Wunschbox

11.00 Uhr: Wunschbox

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Mittwoch – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Antifa-Magazin

14.00 Uhr: Auf Kante genäht

18.00 – 24.00 Uhr: siehe UKW-Programm

4. Freitag im Monat, 26. März 2021:

UKW-Programm von 16.00 – 21.00 Uhr

16.00 Uhr: Kabarett und Kleinkunst – So geht es nicht weiter! Portrait der Kölner Kabarettistin Anny Hartmann. Gespräch mit Renate Anraths und Ausschnitte aus dem aktuellen Programm „NoLobby is Perfect“.

17.00 Uhr: Thema der Woche Fördersendung Literatur

18.00 Uhr: LORA-Magazin – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

19.00 Uhr: Künstlerfragen

20.00 Uhr: poesieMagazin (LIVE)

21.00 Uhr: Sendeschluss auf UKW 92,4;

bei DAB+ geht es weiter

DAB+

01.00 Uhr: Politische Lieder – Musikalischen Auswege aus der Leistungs- und Konsumgesellschaft

02.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

03.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

04.00 Uhr: Beetgeflüster – mit aktuellen Themen und dem Schwerpunkt Pflanzenschutz/Gesundheit

05.00 Uhr: Aidshilfe

06.00 Uhr: Slut talk

07.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

08.00 Uhr: Politische Lieder – Musikalischen Auswege aus der Leistungs- und Konsumgesellschaft

09.00 Uhr: PG Psychische Gesundheit – Powerfrauen im Gesundheitswesen

10.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz.

11.00 Uhr: CLUB LATINO – Nachrichten (Spanisch/Deutsch) mit Mariarosa Pellicer Palacín danach Crossover mit Christoph Götz.

12.00 Uhr: LORA-Magazin von Donnerstag – mit aktuellen Themen, Nachrichten und Meinungen

13.00 Uhr: Beetgeflüster – mit aktuellen Themen und dem Schwerpunkt Pflanzenschutz/Gesundheit

14.00 Uhr: Aidshilfe

15.00 Uhr: Slut talk

18.00 – 21.00 Uhr: siehe UKW-Programm

21.00 Uhr: Avantgarde Jazz

22.00 Uhr: Avantgarde Jazz