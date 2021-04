Nachhören: Insolvenz wegen Corona: was kommt auf die Beschäftigten zu?

Der Lockdown der Corona Krise beutelt uns alle in fast allen Lebensbereichen. Viele Läden waren und sind geschlossen, von Einzelhandel bis Kaufhaus, die Gastronomie ist gänzlich zu, Kulturveranstaltungen gibt es keine mehr, die Tourismusbranche liegt danieder etc. Es ist jedem klar, viele Branchen haben massive Umsatzeinbrüche. Wie lange kann das ein Unternehmen durchhalten, denn die Kosten laufen ja unverändert weiter. Was passiert mit den Waren, die aktuell nicht konsumiert werden?

Wenn ein Unternehmen nicht mehr zahlunsfähig ist, muss es Insolvenz anmelden. Was kommt dann auf die Beschäftigten zu?

Interviewgäste:

Christopher Seagon, Insolvenzverwalter, Heidelberg

Prof. Klaus Kost (Foto), Unternehmensberater, Essen

Sendedatum: 07.04.2021

Insolvenz wegen Corona, was kommt auf die Beschäftigten zu? Dauer: 47:41 min

