Neoliberalismus – Kriege und Konflikte – Teil 2

Die Diktatur des Monetariats

Eine Sendereihe von und mit Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am 19.5.2021, 21:00 Uhr

Kriege und Konflikte gibt es in der Menschheitsgeschichte bereits lange Zeit vor der ersten Geschichtsschreibung.

Kann man Neoliberalismus also für diese uralten Erscheinungsformen menschlichen „Miteinanders“ verantwortlich machen? Wohl kaum. Dennoch fördert Neoliberalismus bewaffnete Konflikte auf vielfältige Weise.

Mein Gesprächspartner für diese Sendung ist – wie auch bei Teil 1 – der Obmann des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Dr. Alexander Neu (Die LINKE).

In Teil 2 geht es um die Themen

Sicherung billiger Rohstoffe und Lebensmittel für die Industrienationen

Bekämpfung von Unabhängigkeitsbestrebungen gegen das Diktat des westlichen Finanzsystems

Widerstand gegen den imperialen Lebensstil westlicher Industrienationen