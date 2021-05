20. Mai 1941 – Deutscher Angriffskrieg auf Kreta – Rechte Gedenken ja, Reperationen nein

Griechenland ist sicherlich einer der beliebtesten Urlaubsorte im europäischen Raum. Die klimatischen Bedingungen, das Meer, die Strände und nicht zuletzt die Landschaften, die zwischen Bergen, Küsten und Inseln wechseln, sind es, die jedes Jahr, außer natürlich in Zeiten von Corona, viele Tourist*innen locken. Was in diesem Urlaubsidyll jedoch zumeist untergeht, sind die Geschichten, die diese Berge, Täler und Inseln mit sich tragen, insbesondere in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus. Denn Griechenland wurde zwischen 1941 und 1944 Schauplatz von Ausbeutung, Unterdrückung, Hunger und Krieg. Die Bundesrepublik aber weigert sich bis heute das Geschehene in vollem Umfang aufzuarbeiten und Reparationen zu zahlen. Als wäre dies nicht bitter genug treffen sich bis heute rechte und militärische Organisationen in Griechenland, die den Einheiten der Wehrmacht gedenken. So könnte es auch am 20. Mai, am 80. Jahrestag des Angriffskrieges gegen die Insel Kreta, wieder geschehen. Max van Beveren hat dazu mit Aristomenis Syngelakis gesprochen. Er ist Politologe, arbeitet für das griechische Gesundheitsministerium und ist Mitglied im Nationalrat für die Entschädigungsforderungen Griechenlands gegenüber Deutschland.

Interview von Max van Beveren mit Aristomenis Syngelakis – 13.05.2021 – 14:34 Minuten