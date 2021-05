Das DOK.fest läuft noch bis zum 23. Mai

Das DOK.fest München findet – wie im vergangenen Jahr – online auf der digitalen Leinwand statt. Das Festival bringt 131 Filme aus 43 Ländern zu den Zuschauer.innen nach Hause. Insgesamt werden beim DOK.fest München @home 90 Premieren präsentiert, darunter 28 Weltpremieren.

Mit einer Deutschlandpremiere eröffnete das Festival am 5. Mai 2021: In HINTER DEN SCHLAGZEILEN begleitet Regisseur Daniel Sager zwei Reporter des Ressorts „Investigative Recherche“ der Süddeutschen Zeitung, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer. Hautnah erleben die Zuschauer*innen, wie die „Ibiza-Affäre“ enthüllt und europäische Geschichte geschrieben wird.

In den zweieinhalb Wochen versammeln dann die drei Hauptwettbewerbe – DOK.international, DOK.deutsch und DOK.horizonte – Höhepunkte internationalen Filmschaffens.

Erstmalig gibt es in diesem Jahr sowohl eine Hommage als auch eine Retrospektive. Die Hommage widmet sich der tschechischen Filmemacherin Helena Třeštíková, einer Meisterin der Langzeitbeobachtung, die uns auf eine intime Reise in private Universen einlädt. Es werden Filme aus verschiedenen Schaffensphasen der Regisseurin gezeigt, darunter MARRIAGE STORIES (1987/2005), MALLORY (2015) und FORMAN VS. FORMAN (2019) über den großen tschechisch-amerikanischen Filmemacher Miloš Forman. Die Retrospektive zur DEFA bietet mit acht Dokumentarfilmen aus fünf Jahrzehnten, darunter LEBEN IN WITTSTOCK und die VERRIEGELTE ZEIT, einen tiefen Einblick in das Leben in der DDR und zeigt dabei die Suche der Autor.innen nach Freiräumen in einer von Konformität geprägten Umwelt.

Gastland ist in diesem Jahr Kanada: Sieben Dokumentarfilme erzählen von einem Land, das von inneren Widersprüchen und Spannungen geprägt ist, aber auch von einer starken Dynamik und dem Traum von Freiheit. In THERE’S NO PLACE LIKE THIS PLACE, ANYPLACE kämpfen Bewohner.innen mit den Folgen der Gentrifizierung. In THE SILENCE brechen Männer aus dem frankophonen New Brunswick nach Jahrzehnten ihr Schweigen und berichten davon, wie sie von katholischen Priestern missbraucht wurden. Eine VR-Ausstellung, die in Kooperation mit dem Partnerland und der Pinakothek der Moderne geplant war, wurde auf 2022 verlegt.

Die Themenreihe DOK.focus Empowerment begleitet Empowerment-Bewegungen auf der ganzen Welt – von feministischen Akteur.innen in WRITING WITH FIRE über Klimaschützer*innen in DER GERAUBTE WALD bis zu LGBTQIA*-Aktivisten in LA PREMIÈRE MARCHE. Sechs Filme, ein Aufruf: Empowert Euch!

Die Reihe DOK.network Africa zeigt im Rahmen des 8. Afrikatags drei Filme aus Niger, Mali und dem Kongo. Im Anschluss findet live und online eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Beyond Diversity“ statt, in der die Filmschaffenden über einen nachhaltigen Systemwandel in der Dokumentarfilmbranche diskutieren.

Filmstudent*innen aus den deutschsprachigen Ländern finden mit Student Award eine wichtige Plattform. Die Reihe DOK.music thematisiert Musik unterschiedlicher Stile: von Fado (SILENCIO – VOICES OF LISBON) über Balkan Beats (HERE WE MOVE, HERE WE GROOVE) bis Alternative Rock (FRAKSCENE – THE STORY OF DINOSAUR JR).

Unter den weiteren Highlights sind DER WILDE WALD über das Naturspektakel im Bayerischen Wald; IN DEN UFFIZIEN blickt hinter die Kulissen des weltberühmten Museums, und AUSLEGUNG DER WIRKLICHKEIT – GEORG STEFAN TROLLER erzählt mit spannenden Interviews und Archivmaterial vom Leben des heute 99-jährigen Journalisten und Filmemacher. THE ROSSELLINIS ist ein spannendes Porträt der Familie des legendären Regisseurs Roberto Rossellini – präsentiert von dessen Enkel Alessandro Rossellini. EIN CLOWN, EIN LEBEN porträtiert Bernhard Paul und dessen Circus Roncalli.

Die 131 Filme sind vom 6. Mai, 10 Uhr, bis zum 23. Mai, 24 Uhr, unter www.dokfest-muenchen.de zu sehen. Zuschauer*innen können Filme für jeweils 6 Euro (oder freiwillig 7 Euro inklusive 1 Euro Beitrag für die Partnerkinos) kaufen, diese können dann 24 Stunden lang abgerufen werden. Gezahlt werden kann mit Kreditkarte, PayPal oder Giro- und Maestro-Card. Mit einem Festivalpass für 70 Euro (inklusive 5 Euro Beitrag für die Partnerkinos) sind alle Filme abrufbar. Mit wenigen Ausnahmen sind alle Filme während des ganzen Festivalzeitraums verfügbar. Unter www.dokfest-muenchen.de ist einsehbar, wenn die Ticketanzahl oder die zeitliche Verfügbarkeit limitiert sind.

Weitere Informationen zum Programm und Informationen zu allen Filmen des DOK.fest München 2021 @home finden Sie unter www.dokfest-muenchen.de