Pittoresque Musik, ungewöhnliche Audios, seltene Klangerlebnisse

(vom Moog bis zur Glasharmonika) und schräge Wortschöpfungen.

Diesmal werden etliche selbstgebaute „Instrumente“ aus Röhren, Stäben, Pappen und Gläsern zu hören sein.

Umrahmung für eine gekürzte Sendung von Renate Anraths zum Thema Darknet und dem Browser Tor

2021-05-26_Teaser Kuriosa



Immer am 4. Mittwoch in ungeraden Monaten um 16:00.

Am Mikrofon: Felix Jacowitz