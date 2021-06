Veranstaltung, heute 14:00 Odeonsplatz

Vom 11. bis 13. Juni 2021 treffen sich die Staats- und Regierungschefs der reichsten und mächtigsten Staaten zum G7-Gipfel in der Carbis Bay im südenglischen Cornwall und am 14. Juni zum NATO-Gipfel in Brüssel.

Aus diesem Anlass organisiert ein Münchner Bündnis für den 12. Juni 2021 eine Kundgebung auf dem Odeonsplatz in München.

Bei der Kundgebung sprechen u.a.:

Cristoph von Lieven, Greepeace Deutschland

und Andreas Zumach, UN-korrespondent und Buchautor

Weitere Infos hier https://www.antisiko.de/g7/Veranstaltungsort: Odeonsplatz, Odeonsplatz, 80539 München

Veranstaltende*r: Bündnis Stop G7 / No to NATO

bitte die Abstandsregeln einhalten !



Denk(t)Mal von Wolfram Kastner

foto: felix Jacowitz

Kontakt: claus.schreer@mailbox.org