Der Juli ist der Monat der Festspiele. In dieser Sendung wird die ‚Arbeitswelt in der Musik‚ und das ‚Musikleben in Deutschland‚, im speziellen die Geschlechterverteilung in Berufsorchestern beleuchtet.

Im Jahr 2020 waren knapp 10.000 Musiker*innen in 129 öffentlich finanzierten Orchestern in Deutschland beschäftigt. Der Frauenanteil lag im Durchschnitt bei 39,6 Prozent. Doch wie sieht es im Detail in öffentlichen Berufsorchestern aus? Bekommen Frauen dort dieselbe Eintarifierung und haben sie dieselben Aufstiegsmöglichkeiten wie Männer? Diese Fragen wurden vom Deutsche Musikinformationszentrum (miz), im Rahmen einer detaillierten Vollerhebung bei allen 129 Orchestern ermittelt.

Abb: Unter 106 Chefdirigent*innen findet man 4 Frauen. Quelle: www.miz.org

Wir folgen einer Veranstaltung des Deutschen Musikinformationszentrums vom März 2020.

Sendedatum: 07.07.2021 Redakteurin: Karin Bergs Sendung nachhören:

Geschlechterverteilung in Berufsorchestern, Dauer: 49:28

Podcast zum Download (lizenziert unter CC BY-NC-SA 2.0 D

Alle älteren Sendungen von Arbeitswelt im Wandel stehen hier zum Nachhören.