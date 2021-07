Die 1936 in Oakland geborene Carla Bley kann auf ein langes und erfolgreiches Leben zurückblicken, aber ihr letztes Album „Life goes on“ 2020 veröffentlich sie selbst am Piano, Bass Steve Swollow, Saxophon Andy Sheppard, zeugt von ihrer nicht nachlassenden Schaffensfreude. Eine Sendung mit von ihr komponierten Musik, gespielt von ihren unterschiedlichen Big Bands und eine Annäherung an ihr Leben.