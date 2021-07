Reihe “Klimanotstand München“: Klimastrategie München: klimaneutral bis 2035!

In der Reihe „Klimanotstand München“ lädt die Organisation „Protect the Planet“ zu einem online-Vortrag mit der Münchner Klima- und Umweltreferentin Christine Kugler ein. Am Donnerstag, den 29 Juli um 19 Uhr. Anmeldung über https://www.protect-the-planet.de/event/klimanotstand_klimastrategie/

Zwei Wochen später können Sie dann wieder bei uns zum gleichen Thema mitdiskutieren: am Donnerstag, den 12. August um 20 Uhr in der „Gegensprechanlage“ bei LORA München.

Markus Raschke von „Protect the Planet“ und andere Experten stellen sich Ihren Fragen in der Anrufersendung. Anrufen, mitdiskutieren und das Thema voran bringen.

Unterstützt wird diese Sendung durch unser Projekt mit der Bürgerstiftung München.