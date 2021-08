Tarifverhandlungen im Einzelhandel gescheitert

Im letzten Jahr wurde ihnen noch applaudiert und sie haben „die Gesellschaft am Laufen gehalten“. Die Beschäftigten im Lebensmittel-Einzelhandel. Während dort Überstunden geschrubbt wurden, mussten in anderen Bereichen die Kolleg*innen für lange Zeit in die Kurzarbeit.

Seit Mai laufen nun die Verhandlungen für einen neuen Lohntarifvertrag im Einzel- und Versandhandel. Ende letzter Woche hat ver.di Bayern in der vierten Verhandlungsrunde die Gespräche für gescheitert erklärt. Wir wollten von dem Verhandlungsführer von ver.di Hubert Thiermeyer wissen, warum es dazu kam und wie die Verhandlungen im Vorfeld gelaufen sind.