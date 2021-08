Weltladen in Haidhausen ist umgezogen

Der Weltladen München in Haidhausen ist kürzlich umgezogen – allerdings nur 50 Meter weiter in die Weißenburgerstraße 18. Eine große Veränderung gibt es aber doch, die Ladenfläche hat sich verdreifacht. In der Corona-Krise das Geschäft ausbauen? Das dürften sich nicht viele trauen. Ein Grund für uns mal vorbeizuschauen. Dort haben wir mit Leonie Müller gesprochen. Sie ist seit März Leiterin des Weltladen München und insgesamt seit vier Jahren dabei. Sie erläutert uns, was sich im Laden verändert hat, welche fair gehandelten Produkte angeboten werden, wie es ihnen in der Coronakrise ergangen ist und natürlich, warum der Weltladen umgezogen ist.

–

Und falls ihnen Haidhausen zu weit ist. In München gibt es noch weitere Weltläden, z.B. den Feldmochinger Weltladen in der Josef-Frankl-Straße 58, das Fairkauf Handelkontor in der Brecherspitzstraße 8, und den Fair Weltladen München Pasing am Pasinger Bahnhofsplatz 4.

Der Weltladen im EineWeltHaus in der Schwanthalerstraße 80 hat zum 31. Mai den Betrieb eingestellt.

–